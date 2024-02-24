Реал Сосьедад дома проиграл Вильярреалу и попрощался с надеждами на зону ЛЧ
У гостей сделал дубль Санти Комесанья, также отличился Александр Серлот.
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома проиграл «Вильярреалу» со счетом 1:3.
Единственный мяч у хозяев забил Микель Мерино. У гостей сделал дубль Санти Комесанья, также отличился Александр Серлот.
«Вильярреал» поднялся на 12-е место (29 очков), а «Реал Сосьедад» остался на 6-й позиции (40 очков), крайне ухудшив свои шансы на выход в Лигу чемпионов.
Ла Лига. 26-й тур, 23 февраля
Реал Сосьедад –Вильярреал – 1:3
Голы: Мерино, 86 – Комесанья, 17, 47, Серлот, 90+5
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