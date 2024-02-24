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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
23.02.2024 22:00 – FT 1 : 3
Вильярреал
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Испания
24 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:32
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0

Реал Сосьедад дома проиграл Вильярреалу и попрощался с надеждами на зону ЛЧ

У гостей сделал дубль Санти Комесанья, также отличился Александр Серлот.

24 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:32
38
0
Реал Сосьедад дома проиграл Вильярреалу и попрощался с надеждами на зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Санти Комесанья (справа)

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома проиграл «Вильярреалу» со счетом 1:3.

Единственный мяч у хозяев забил Микель Мерино. У гостей сделал дубль Санти Комесанья, также отличился Александр Серлот.

«Вильярреал» поднялся на 12-е место (29 очков), а «Реал Сосьедад» остался на 6-й позиции (40 очков), крайне ухудшив свои шансы на выход в Лигу чемпионов.

Ла Лига. 26-й тур, 23 февраля

Реал Сосьедад –Вильярреал – 1:3

Голы: Мерино, 86 – Комесанья, 17, 47, Серлот, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Реал Сосьедад).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Вильярреал).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Вильярреал).
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Источник Sport.ua
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