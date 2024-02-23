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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
23.02.2024 22:00 - : -
Вильярреал
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Испания
23 февраля 2024, 01:58 | Обновлено 23 февраля 2024, 02:01
17
0

Реал Сосьедад – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 февраля в 22:00 по Киеву

23 февраля 2024, 01:58 | Обновлено 23 февраля 2024, 02:01
17
0
Реал Сосьедад – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля на «Реале Арена» пройдет матч 26-го тура Примеры, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Вильярреалом». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Клуб сейчас начал борьбу за дальнейшее продвижение в Лиге чемпионов. Наконец-то вернувшись в главный европейский турнир, там испанцы выиграли группу, в которой соперником был Интер. Но на жеребьевке получили ПСЖ из вторых мест уже в 1/8 финала. Уже 14-го февраля играли в Париже с Мбаппе и компанией. И, неплохо играя, в итоге пропустили пару безответных голов. При этом на внутренней арене чурри-урдин явно не так хороши, как годом ранее, когда они забрались на 4-е итоговое место - сейчас блеснуть можно только в кубке страны, где получилось выйти в полуфинал - правда, первый поединок со скромной Мальоркой принес только нулевую ничью. В Примере, где есть за что бороться (шестое место отнюдь не гарантировано), как раз в прошлом туре играли с бермельонцами. Там получилось взять важную в плане борьбы за выход в еврокубки победу.

Вильярреал

Команда тоже будет занята на международной арене. Но она в Лиге Европы выиграла в своей группе первое место, благодаря чему желтый субмарин пропускает нынешний раунд плей-офф, и вернется только в 1/8 финала, с марта. Это единственный турнир, в котором подводники хороши. В кубке было и вовсе поражение, пусть и по пенальти, Унионистас де Саламанка, что болтается на третьем уровне испанского футбола. Но в Примере были неудачи с самых первых туров. Уже несколько раз менялся тренер, вернулся на пост Марселино Гарсия Тораль, что в 2013-2016 тут хорошо работал. Но и с ним побед откровенно маловато, и шансов снова выйти в еврокубки практически уже нулевые. Вот и с Хетафе закончили ничьей 1:1.

Статистика личных встреч

Три из четырех последних очных поединка выиграли чурри-урдин. В том числе они оформили выездные 3-0 в декабре.

Прогноз

Букмекеры считают, что тут больше шансов у принимающей стороны. Чурри-урдин сильнее, стабильнее и играют дома - ставим на принимающую сторону (коэффициент - 1,76).

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Источник Sport.ua
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