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Чемпионат Германии
Байер
23.02.2024 21:30 – FT 2 : 1
Майнц
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Германия
23 февраля 2024, 23:30 | Обновлено 23 февраля 2024, 23:33
369
2

Еще один шаг к чемпионству. Байер обыграл Майнц

Команда Хаби Алонсо продолжает идти без поражений

23 февраля 2024, 23:30 | Обновлено 23 февраля 2024, 23:33
369
2
Еще один шаг к чемпионству. Байер обыграл Майнц
ФК Байер

23-й тур немецкой Бундеслиги стартовал матчем в Леверкузене, где лидер чемпионата, «Байер», принимал предпоследнюю команду в турнирной таблице, «Майнц».

Матч завершился минимальной победой команды Хаби Алонсо со счетом 2:1. Гости с 80-й минуты играли в меньшинстве. Таким образом, «Байер» продлил свою беспроигрышную серию в нынешнем сезоне уже до рекордной отметки в 33 матча.

Бундеслига. 23-й тур

Байер – Майнц – 2:1
Голы: Джака 3, Андрих 68 – Кор 8
Удаление: Нганкам 80 (Майнц)

«Байер» увеличил свое преимущество над «Баварией» до 11 очков, у мюнхенцев есть еще матч в запасе.

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Байер Майнц Бундеслига Хаби Алонсо
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Там сьогодні цікаво грав воротарь Майнца.
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Kamon
Леверкузен чемпионы
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