Еще один шаг к чемпионству. Байер обыграл Майнц
Команда Хаби Алонсо продолжает идти без поражений
23-й тур немецкой Бундеслиги стартовал матчем в Леверкузене, где лидер чемпионата, «Байер», принимал предпоследнюю команду в турнирной таблице, «Майнц».
Матч завершился минимальной победой команды Хаби Алонсо со счетом 2:1. Гости с 80-й минуты играли в меньшинстве. Таким образом, «Байер» продлил свою беспроигрышную серию в нынешнем сезоне уже до рекордной отметки в 33 матча.
Бундеслига. 23-й тур
Байер – Майнц – 2:1
Голы: Джака 3, Андрих 68 – Кор 8
Удаление: Нганкам 80 (Майнц)
«Байер» увеличил свое преимущество над «Баварией» до 11 очков, у мюнхенцев есть еще матч в запасе.
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