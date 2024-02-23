Еще один шаг к чемпионству. Байер обыграл Майнц

23-й тур немецкой Бундеслиги стартовал матчем в Леверкузене, где лидер чемпионата, «Байер», принимал предпоследнюю команду в турнирной таблице, «Майнц».

Матч завершился минимальной победой команды Хаби Алонсо со счетом 2:1. Гости с 80-й минуты играли в меньшинстве. Таким образом, «Байер» продлил свою беспроигрышную серию в нынешнем сезоне уже до рекордной отметки в 33 матча.

Бундеслига. 23-й тур

Байер – Майнц – 2:1

Голы: Джака 3, Андрих 68 – Кор 8

Удаление: Нганкам 80 (Майнц)

«Байер» увеличил свое преимущество над «Баварией» до 11 очков, у мюнхенцев есть еще матч в запасе.