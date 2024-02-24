ВИДЕО. Уже 33 матча. Байер побил исторический рекорд Баварии
Команда Хаби Алонсо не проигрывает очень долго
В матче 23-го тура чемпионата Германии «Байер» дома обыграл «Майнц» со счетом 2:1.
У хозяев забили Гранит Джака и Роберт Андрих, а у соперника гол на счету Доминика Кора. На 80-й минуте у гостей красную карточку получил форвард Джессик Нганкам.
«Байер» лидирует в чемпионате Германии, набрав 61 очко. «Майнц» занимает 17-е место (15 очков).
Интересно, что команда из Леверкузена продлила серию без поражений, если учитывать все официальные матчи во всех турнирах.
Команда Хаби Алонсо не проигрывает уже 33 матча, и это рекорд среди всех клубов в истории бундеслиги. Ранее подобное достижение принадлежало «Баварии», которая в период с 2019 по 2020 год не проигрывала в 32 матчах подряд во всех турнирах.
Бундеслига. 23-й тур, 23 февраля
Байер – Майнц – 2:1
Голы: Джака, 3, Андрих, 68 – Кор, 7
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший главный тренер «Динамо» поделился непопулярным мнением
Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы