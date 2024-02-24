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Чемпионат Германии
Байер
23.02.2024 21:30 – FT 2 : 1
Майнц
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Германия
24 февраля 2024, 01:23 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:53
17
0

ВИДЕО. Уже 33 матча. Байер побил исторический рекорд Баварии

Команда Хаби Алонсо не проигрывает очень долго

24 февраля 2024, 01:23 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:53
17
0
ВИДЕО. Уже 33 матча. Байер побил исторический рекорд Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Байер» дома обыграл «Майнц» со счетом 2:1.

У хозяев забили Гранит Джака и Роберт Андрих, а у соперника гол на счету Доминика Кора. На 80-й минуте у гостей красную карточку получил форвард Джессик Нганкам.

«Байер» лидирует в чемпионате Германии, набрав 61 очко. «Майнц» занимает 17-е место (15 очков).

Интересно, что команда из Леверкузена продлила серию без поражений, если учитывать все официальные матчи во всех турнирах.

Команда Хаби Алонсо не проигрывает уже 33 матча, и это рекорд среди всех клубов в истории бундеслиги. Ранее подобное достижение принадлежало «Баварии», которая в период с 2019 по 2020 год не проигрывала в 32 матчах подряд во всех турнирах.

Бундеслига. 23-й тур, 23 февраля

Байер – Майнц – 2:1

Голы: Джака, 3, Андрих, 68 – Кор, 7

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
Джессик Нганкам (Майнц) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Андрих (Байер).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кор (Майнц).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Байер).
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Байер Бундеслига Хаби Алонсо Майнц чемпионат Германии по футболу рекорд статистика Гранит Джака видео голов и обзор Бавария
Источник Sport.ua
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