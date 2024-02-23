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  4. Виктор СКРИПНИК: «Надеюсь, на Динамо не нужно будет мотивировать команду»
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 22:32 |
121
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Виктор СКРИПНИК: «Надеюсь, на Динамо не нужно будет мотивировать команду»

Тренер «Металлиста 1925» – о подготовке к матчу с «Динамо»

23 февраля 2024, 22:32 |
121
0
Виктор СКРИПНИК: «Надеюсь, на Динамо не нужно будет мотивировать команду»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник рассказал о подготовке команды к матчу 18-го тура УПЛ против «Динамо» Киев:

— На сколько процентов оцениваете готовность команды к старту второй части сезона?
— Не буду говорить, потому что это не скажет ни один тренер, он не знает, где стоит его команда. Товарищеские матчи — это товарищеские матчи. Мы имели качественных соперников, мы довольны отношением ребят к работе, к труду. Но ты не знаешь, потому что официальный матч является официальным матчем. Мы играем с «Динамо», это очень сложный соперник для первого матча, но когда-то мы должны играть и с ними. Так что мы очень рады, что играем. В воскресенье посмотрим, на сколько процентов мы подготовились к сезону.

— Собственно, что можете сказать о сопернике? Стало ли «Динамо» за паузу другой командой, более сильной?
— Тренировочные сборы есть для того, чтобы тренер, который принял команду по ходу сезона имел время для того, чтобы его мысли сработали. Посмотрим. «Динамо» есть «Динамо». Те ребята, которые там остались и этот тренер, который работает, они не новые персоны для нас. Надеюсь, даже я уверен, что ничего кардинально не изменилось. Но, наверное, какие-то наработки были, есть, мы смотрели. Те результаты, которые они показывают — это только подтверждают.

— Мы записываем интервью в среду. Со сколькими позициями из стартового состава на воскресенье вы уже определились, а где есть сомнения?
— Процентов на 70-80 у меня уже есть стартовый состав в голове. Но мы еще тренируемся, не дай Бог что-то случится с ребятами. Надеюсь, что мне не нужно будет мотивировать мою команду. «Динамо» — это наш гранд, против них каждый хочет себя проявить. Но есть еще 3-4 позиции, где может что-то измениться. Поэтому, 70% — это то, что мы имеем сейчас.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 Динамо Киев Металлист 1925 - Динамо Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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