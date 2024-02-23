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  4. «Дважды сами себе привезли». Вирт оценил матч Шахтера против Марселя
Лига Европы
23 февраля 2024, 14:20 |
761
0

«Дважды сами себе привезли». Вирт оценил матч Шахтера против Марселя

Бывший вратарь «горняков» считает проход французов заслуженным

23 февраля 2024, 14:20 |
761
0
«Дважды сами себе привезли». Вирт оценил матч Шахтера против Марселя
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Юрий Вирт прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против французского «Марселя» (1:3).

– Результат отрицательный, и это поражение, считаю, по делу. Если брать в целом, то начало игры было неплохое. В отрезке в минут десять до забитого мяча был полумомент с хорошим ударом Сикана, а затем индивидуальные действия Эгиналду привели к назначению в ворота «Марселя» пенальти. После быстрого гола Судакова с одиннадцатиметрового была надежда, что наша команда сможет дисциплинированно защищаться и при этом ловить соперника на контратаках. К сожалению, было немало ошибок в защите, много было «обрезок». Это привело к потере мяча на своей половине поля, где была короткая «стенка» между Коноплей и Степаненко. Потеря – и Обамеянг легко сравнивает счет. Можно сказать, что где-то больше была равная игра, однако что бросалось в глаза – так это то, что агрессивнее действовали марсельцы. Они больше хотели победить и больше создавали голевых моментов, что и вылилось во втором тайме в результативные удары.

– Двух голов французов в заключительной фазе матча можно было и избежать, не так ли?

– Можно сказать, что в этом не такая большая заслуга «Марселя», как «заслуга» «Шахтера». Горняки дважды сами себе «привезли» голы. Мы можем вспомнить второй мяч хозяев поля, который забил Сарр. Длинная передача за голову Ракицкому, Матвиенко не попадает по мячу и Ризныка «растреливают». А третий гол, который произошел после подачи со «стандарта», привел к ошибке нашего голкипера – и Когдогбия забил в пустые ворота. Три гола французов оказались практически идентичными, потому что были явные промахи в защите «Шахтера». Как по мне, победа «Марселя» по сумме двух игр в целом заслуженная. К сожалению...

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Марсель - Шахтер Юрий Вирт
Источник UA-Football
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