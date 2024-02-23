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Лига Европы
23 февраля 2024, 06:35 | Обновлено 23 февраля 2024, 07:20
872
0

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE

23 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка ЛЕ

23 февраля 2024, 06:35 | Обновлено 23 февраля 2024, 07:20
872
0
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

23 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы.

В жеребьевке примут участие 16 клубов: 8 команд, занявших первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых матчей.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победители матчей 1/16 финала будут несеяными и встретятся с командами, которые выиграли свои группы осенью. Команды из одной национальной ассоциации на этой стадии встретиться не могут.

Противостояния состоят из двух матчей. Победители групп проведут ответные матчи дома. Если счет по итогам 180 минут игрового времени будет равным, команды продолжат сражаться в дополнительное время, независимо от того, сколько голов будет забито командами на чужом поле. Если и по итогам 30 дополнительных минут победитель не определится, будет назначена серия пенальти.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта. Победители 8 матчей выйдут в 1/4 финала. Жеребьевка этой стадии запланирована на 15 марта. Для проигравших еврокубковый сезон 2023/24 завершится.

Лига Европы 2023/24

Жеребьевка 1/8 финала, 7 и 14 марта

Сеяные (победители групп)

  • Вест Хэм (Англия)
  • Брайтон (Англия)
  • Рейнджерс (Шотландия)
  • Аталанта (Италия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Вильярреал (Испания)
  • Славия Прага (Чехия)
  • Байер (Германия)

Несеяные (победители 1/16 финала)

  • Рома (Италия)
  • Милан (Италия)
  • Фрайбург (Германия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Спарта Прага (Чехия)
  • Марсель (Франция)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 22 февраля в 13:00.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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