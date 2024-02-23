Тренер Марселя: «Не было смысла дуться в углу и быть недовольным собой»

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Марсель» (Франция) и «Шахтер» Донецк (Украина). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу французского клуба [первый поединок – 2:2].

После завершения встречи главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов:

– Вы хотели «насладиться моментом», — сказали вы на этой неделе. Вам удалось это во время матча?



– Когда мы проигрываем со счетом 0:1 по ходу игры, то у нас возникают некоторые проблемы. Но, когда я увидел реакцию команды и публики, я сказал себе: «Мы сделаем это». Я мечтал об этой атмосфере и об этом общении с публикой. Нас не отпустили после пенальти.

– Вы обязательно должны быть довольны своим тренерством...



– Конечно, когда меняешь нападающего и он забивает, мы всегда говорим: «Хороший тренер». Это происходит время от времени. У вас должен быть небольшой успех, игрок должен захотеть продолжить дело по подрыву тех, кто начал. Всегда сложно объявлять состав команды людям, которые со сменой тренера думают, что выйдут в стартовом составе. Мы должны поддерживать их тепло и хорошую мотивацию. В атаке у нас были решения на скамейке запасных. В обороне было почти невозможно завершить матч. У меня были гарантии для Жордана (Верету).

– Можем ли мы говорить об эффекте Гассе?



– Нет, я так не думаю. Это осознание. Слова имели вес, потому что это не работа. За сорок восемь часов до этого вы снимаете видео, чтобы увидеть, что произошло в последних матчах, вы пытаетесь увидеть, в какой системе они чувствуют себя лучше, чтобы не совершить революцию. Это была скорее история душевного состояния и уверенности. Каждому игроку пришлось сделать немного больше. Это было несложно, учитывая последние матчи. Будьте намного проще, найдите основы, не добавляйте ничего лишнего.

– Какова была ваша речь после встречи?



– В раздевалке я лишь сказал, что это был первый шаг. По душевному состоянию мы не могли уступать тому, что сделали сегодня вечером, технически впереди ещё много работы. В будущем мы не устанавливаем ограничений, мы сделаем все, что в наших силах. Победа этим вечером дает немного свежего воздуха. Мы хотим выиграть как можно больше матчей за оставшиеся двенадцать дней Лиги 1 и пройти как можно больше раундов в Лиге Европы. Я знаю, что этот город любит Кубок европейских чемпионов. Пока есть жизнь, есть надежда. Со своими игроками я в течение 48 часов старался настроиться на позитив, расслабить их. Я почувствовал, что они немного напряжены. Не было смысла дуться в углу и быть недовольным собой.

Видео голов и обзор матча Марсель – Шахтер – 3:1