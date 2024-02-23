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  4. Коуч Марселя прокомментировал победу над Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы
Лига Европы
23 февраля 2024, 02:07 |
238
0

Коуч Марселя прокомментировал победу над Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы

Жан-Луи Гассе уверен, что это только первый шаг в работе с новой для него командой

23 февраля 2024, 02:07 |
238
0
Коуч Марселя прокомментировал победу над Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Луи Гассе

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Марсель» (Франция) и «Шахтер» Донецк (Украина). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу французского клуба [первый поединок – 2:2].

После завершения встречи главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе прокомментировал успех своих подопечных:

«Нам нужно было пройти 1/16 финала любой ценой. Это было очень важно для всех. Было важно, чтобы мы подняли толпу и увели ее за собой. Мы не собираемся останавливаться на этой стадии.

Нам нужно вернуться на тот уровень, на котором должен быть в лиге такой клуб, как «Марсель». Это был хороший первый шаг, но впереди еще 12 матчей во внутренней лиге и, я надеюсь, еще несколько в Европе», – цитирует слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Гассе был назначен наставником «Марселя» 20 февраля уже после первого поединка против «Шахтера», который завершился со счетом 2:2. Жан-Луи сменил на посту главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

Видео голов и обзор матча Марсель – Шахтер – 3:1

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Жан-Луи Гассе пресс-конференция Марсель Шахтер Донецк Марсель - Шахтер Лига Европы
Источник УЕФА
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