ОБАМЕЯНГ: «Слова тренера были простыми. Нам нужно вернуться к основам»

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Марсель» (Франция) и «Шахтер» Донецк (Украина). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу французского клуба [первый поединок – 2:2].

После завершения встречи звездный форвард «Марселя» и автор гола с ассистом Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал результат матча:

«Я очень счастлив сегодня вечером. Думаю, нам было важно выиграть эту игру дома. Мы рады, потому что болельщики были рядом, даже несмотря на то, что ситуация очень сложная. Сегодня вечером мы проделали отличную работу.

Я очень, очень рад стать лучшим бомбардиром в этом соревновании. Это значит многое. Надеюсь, это еще не конец, и я смогу забивать снова и снова, чтобы быть уверенным, что останусь первым!

Жан-Луи Гассе? Его слова были очень простыми. Нам нужно вернуться к основам и быть скромными, просто попытаться играть в свою игру. Вот и все. Эта неделя очень важна для нас. В это воскресенье нам предстоит еще одна игра, и, надеюсь, мы сможем сделать то же самое», – сказал Обамеянг.

Видео голов и обзор матча Марсель – Шахтер – 3:1