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  4. «Новый Модрич» отказался переходить в Шахтер. Срна рассказал причины
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 21:09 |
2621
2

«Новый Модрич» отказался переходить в Шахтер. Срна рассказал причины

Мартин Батурина отказался переезжать в Украину из-за войны

22 февраля 2024, 21:09 |
2621
2
«Новый Модрич» отказался переходить в Шахтер. Срна рассказал причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Батурина

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему сорвался трансфер талантливого полузащитника загребского «Динамо» Мартина Батурина, которого в Хорватии уже прозвали новым Модричем.

«Я общался лично с Мартином и его отцом, представил им наш проект и видение Батурина в команде, но они отказались. На их решение в значительной степени повлияло то, что они не хотели той неопределенности войны, которую переживает сейчас Украина. Мартин – исключительный талант, настоящая жемчужина. Мы были готовы заплатить за него большие деньги», – рассказал Срна.

Ранее Срна рассказал, как многомиллионные трансферы Михаила Мудрика в «Челси» и Анатолия Трубина в «Бенфику» помогли приобрести новых футболистов.

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Источник Jutarnji List
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NoMad
Сказав, що не хоче йти в клуб-лайно?) 
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