«Новый Модрич» отказался переходить в Шахтер. Срна рассказал причины

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему сорвался трансфер талантливого полузащитника загребского «Динамо» Мартина Батурина, которого в Хорватии уже прозвали новым Модричем.

«Я общался лично с Мартином и его отцом, представил им наш проект и видение Батурина в команде, но они отказались. На их решение в значительной степени повлияло то, что они не хотели той неопределенности войны, которую переживает сейчас Украина. Мартин – исключительный талант, настоящая жемчужина. Мы были готовы заплатить за него большие деньги», – рассказал Срна.

Ранее Срна рассказал, как многомиллионные трансферы Михаила Мудрика в «Челси» и Анатолия Трубина в «Бенфику» помогли приобрести новых футболистов.