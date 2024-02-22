«Новый Модрич» отказался переходить в Шахтер. Срна рассказал причины
Мартин Батурина отказался переезжать в Украину из-за войны
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему сорвался трансфер талантливого полузащитника загребского «Динамо» Мартина Батурина, которого в Хорватии уже прозвали новым Модричем.
«Я общался лично с Мартином и его отцом, представил им наш проект и видение Батурина в команде, но они отказались. На их решение в значительной степени повлияло то, что они не хотели той неопределенности войны, которую переживает сейчас Украина. Мартин – исключительный талант, настоящая жемчужина. Мы были готовы заплатить за него большие деньги», – рассказал Срна.
Ранее Срна рассказал, как многомиллионные трансферы Михаила Мудрика в «Челси» и Анатолия Трубина в «Бенфику» помогли приобрести новых футболистов.
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