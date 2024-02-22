СРНА: «Продаем Мудрика, реинвестируем. Построим лучший Шахтер в истории»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как многомиллионные трансферы Михаила Мудрика в «Челси» и Анатолия Трубина в «Бенфику» помогли приобрести новых футболистов:

«Трансфер Марлона Гомеса за 12 млн евро? Мы также продаем, например, Мудрика в Челси, или Трубина в Бенфику, что позволяет нам покупать. Мы не бросаем слов на ветер. Когда мы говорим, что хотим построить лучший Шахтер в истории, мы это делаем. Когда мы продаем Мудрика, мы реинвестируем и будем это продолжать.

Сложно ли было убедить новичков? Честно говоря, вопросов о войне очень мало. Посмотрите на Кевина и Марлона Гомеса, которые только что перешли: они даже не говорили со мной об этом. Они хотят присоединиться к Шахтеру только потому, что знают нашу репутацию и то, что это хорошее место для бразильцев. Им нужен этот шаг, чтобы перейти в топ-клуб, как Фернандиньо, Фред, Виллиан и Дуглас Коста до них.

Мы все еще остаемся трамплином. Шахтер все еще достойно представляет себя в Лиге чемпионов, и это что-то вроде чуда для нас, потому что мы потеряли четырнадцать игроков. Но мы работаем над тем, чтобы поддерживать уровень чемпионата, и я также думаю о других украинских клубах. Все владельцы хотят продолжать инвестировать, и между нами существует большая солидарность», – цитирует слова Срны L'Equipe.

22 февраля в 22:00 «Шахтер» проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Марселя». Поединок пройдет в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.