СРНА: «Возможно, мне стоит переехать в москву, чтобы и там была война»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему не покинул клуб после начала полномасштабной войны с Россией, а также пошутил насчет своего проклятия.

«Шахтер» – это моя футбольная семья. Когда началась война, я был с командой. Я не мог представить, что поеду. В трудные времена надо показывать, кто ты есть. «Шахтер» дал мне многое, и я это уважаю. Я должен быть с командой. Я страдаю, потому что моя семья живет в Лондоне, у меня двое детей в школе. Непросто сохранять контакт, потому что сейчас не так много рейсов.

Моя жена все понимает, она любит «Шахтер» и Украину. Мы жили в Донецке до того, как россияне напали на Донбасс в 2014 году, потом в Киеве. Это уже третья война в моей жизни. Когда я куда-то приезжаю, там война. Возможно, мне стоит переехать в Москву, чтобы и там была война».

Ранее Дарио Срна рассказал, как просматривал с Андреем Шевченко матч «Шахтера» в Лиге Европы.