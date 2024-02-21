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Украина. Премьер лига
21 февраля 2024, 16:49 | Обновлено 21 февраля 2024, 16:54
85
0

СРНА: «Возможно, мне стоит переехать в москву, чтобы и там была война»

Спортивный директор «Шахтера» рассказал о своем проклятии

21 февраля 2024, 16:49 | Обновлено 21 февраля 2024, 16:54
85
0
СРНА: «Возможно, мне стоит переехать в москву, чтобы и там была война»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему не покинул клуб после начала полномасштабной войны с Россией, а также пошутил насчет своего проклятия.

«Шахтер» – это моя футбольная семья. Когда началась война, я был с командой. Я не мог представить, что поеду. В трудные времена надо показывать, кто ты есть. «Шахтер» дал мне многое, и я это уважаю. Я должен быть с командой. Я страдаю, потому что моя семья живет в Лондоне, у меня двое детей в школе. Непросто сохранять контакт, потому что сейчас не так много рейсов.

Моя жена все понимает, она любит «Шахтер» и Украину. Мы жили в Донецке до того, как россияне напали на Донбасс в 2014 году, потом в Киеве. Это уже третья война в моей жизни. Когда я куда-то приезжаю, там война. Возможно, мне стоит переехать в Москву, чтобы и там была война».

Ранее Дарио Срна рассказал, как просматривал с Андреем Шевченко матч «Шахтера» в Лиге Европы.

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Дарио Срна Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник L'Equipe
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