Марсель – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 февраля в 22:00 видеотрансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы
22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.
«Шахтер» занял третье место в группе Лиги чемпионов, набрав 9 очков, и пропустил вперед «Барселону» и «Порту» (по 12 баллов). «Антверпен» оказался аутсайдеров квартета (3 очка)
«Марсель» закончил групповой раунд Лиги Европы на 2-й позиции (11 баллов). Победителем группы стал английский Брайтон (13). Аякс с третьей позиции перешел в Лигу конференций (5), опередив АЕК из Афин (4).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Марсель – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мохамед Салах попал в список парижского клуба
Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча ЛЕ с «Марселем»