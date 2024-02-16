22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

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Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

«Шахтер» занял третье место в группе Лиги чемпионов, набрав 9 очков, и пропустил вперед «Барселону» и «Порту» (по 12 баллов). «Антверпен» оказался аутсайдеров квартета (3 очка)

«Марсель» закончил групповой раунд Лиги Европы на 2-й позиции (11 баллов). Победителем группы стал английский Брайтон (13). Аякс с третьей позиции перешел в Лигу конференций (5), опередив АЕК из Афин (4).

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

Марсель – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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