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Лига Европы
Марсель
22.02.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Шахтер Донецк
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Лига Европы
16 февраля 2024, 14:07 | Обновлено 16 февраля 2024, 14:59
311
0

Марсель – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 февраля в 22:00 видеотрансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы

16 февраля 2024, 14:07 | Обновлено 16 февраля 2024, 14:59
311
0
Марсель – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

«Шахтер» занял третье место в группе Лиги чемпионов, набрав 9 очков, и пропустил вперед «Барселону» и «Порту» (по 12 баллов). «Антверпен» оказался аутсайдеров квартета (3 очка)

«Марсель» закончил групповой раунд Лиги Европы на 2-й позиции (11 баллов). Победителем группы стал английский Брайтон (13). Аякс с третьей позиции перешел в Лигу конференций (5), опередив АЕК из Афин (4).

  • Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

Марсель – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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