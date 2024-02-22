Кырстя рассказала, как сумела камбекнуть с Вондроушовой с 1:5 во 2-м сете

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (№22 WTA) прокомментировала свою победу над Маркетой Вондроушовой (№8 WTA) в 1/4 финала турнира WTA 1000, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Кырстя, как известно, смогла отыграть 6 матчболов во втором сете при счете 1:5, победила в трех сетах и вышла в полуфинал турнира.

«Должно быть, это самый большой камбэк за всю карьеру. Уступая 1:5, я больше не думала о победе, решила: «По крайней мере, продлю матч, покажу теннис получше и зрителям будет интереснее».

А потом каким-то образом получилось выиграть. Я до сих пор не понимаю, как», – рассказала Сорана Кырстя.

В 1/2 финала WTA 1000 в Дубае Кырстя сыграет с Жасмин Паолини, которая прошла четвертьфинал на отказе Елены Рыбакиной.