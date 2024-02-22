Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

По итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов именно украинский вратарь получил самую высокую оценку среди всех игроков от авторитетного портала SofaScore – 9.6 баллов, опередив Фила Фодена (9.2) и Кевин де Брюйне (9.0).

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Андрею Лунину.