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  4. Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лига чемпионов
22 февраля 2024, 10:15 |
1779
0

Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ

Украинец совершил 9 сейвов против «РБ Лейпцига»

22 февраля 2024, 10:15 |
1779
0
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

По итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов именно украинский вратарь получил самую высокую оценку среди всех игроков от авторитетного портала SofaScore – 9.6 баллов, опередив Фила Фодена (9.2) и Кевин де Брюйне (9.0).

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Андрею Лунину.

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SofaScore Кевин де Брюйне Фил Фоден Манчестер Сити Лига чемпионов Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин РБ Лейпциг - Реал
Источник SofaScore
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