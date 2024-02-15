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  4. Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Испания
15 февраля 2024, 16:53 |
3053
1

Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор

В украинского вратаря контракт до 2025 года

15 февраля 2024, 16:53 |
3053
1
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».

По информации Don Diario, президент «Реала» Флорентино Перес хотел бы, чтобы Лунин остался в команде. Перес поставил ультиматум украинцу – он должен в ближайшее время продлить контракт с командой, ведь его соглашение завершается в 2025 году.

Если украинец не подпишет контракт, то «Реал» продаст Лунина следующего трансферного окна, ведь в клубе прекрасно понимают, что лучше выручить за Лунина неплохую сумму следующим летом, чем отпустить его бесплатно свободным агентом.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что Лунин изменил свой статус в «Реале» и клуб принял решение о его будущем.

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Андрей Лунин Флорентино Перес Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Источник Don Diario
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luceorius
 Якщо це правда, то є сенс піти назустріч Пересу.
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