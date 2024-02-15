Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».

По информации Don Diario, президент «Реала» Флорентино Перес хотел бы, чтобы Лунин остался в команде. Перес поставил ультиматум украинцу – он должен в ближайшее время продлить контракт с командой, ведь его соглашение завершается в 2025 году.

Если украинец не подпишет контракт, то «Реал» продаст Лунина следующего трансферного окна, ведь в клубе прекрасно понимают, что лучше выручить за Лунина неплохую сумму следующим летом, чем отпустить его бесплатно свободным агентом.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что Лунин изменил свой статус в «Реале» и клуб принял решение о его будущем.