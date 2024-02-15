Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
В украинского вратаря контракт до 2025 года
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».
По информации Don Diario, президент «Реала» Флорентино Перес хотел бы, чтобы Лунин остался в команде. Перес поставил ультиматум украинцу – он должен в ближайшее время продлить контракт с командой, ведь его соглашение завершается в 2025 году.
Если украинец не подпишет контракт, то «Реал» продаст Лунина следующего трансферного окна, ведь в клубе прекрасно понимают, что лучше выручить за Лунина неплохую сумму следующим летом, чем отпустить его бесплатно свободным агентом.
В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.
Ранее сообщалось, что Лунин изменил свой статус в «Реале» и клуб принял решение о его будущем.
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