Лунин изменил свой статус в Реале. Принято решение о будущем Андрея

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Гости выиграли 1:0.

Одним из главных героев матча стал украинский вратарь Андрей Лунин, сохранивший ворота на замке и совершивший девять сейвов.

По информации издания Relevo, за последние несколько месяцев Лунин полностью изменил свой статус в клубе. Если раньше в команде не были уверены относительно будущего украинца, то сейчас «сливочные» хотят оставить Лунина и даже готовы предложить ему новый контракт с большей зарплатой, чтобы убедить Андрея остаться.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».