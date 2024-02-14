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  4. Лунин изменил свой статус в Реале. Принято решение о будущем Андрея
Испания
14 февраля 2024, 10:13 |
1803
0

Лунин изменил свой статус в Реале. Принято решение о будущем Андрея

«Королевский клуб» хочет, чтобы украинец остался в команде

14 февраля 2024, 10:13 |
1803
0
Лунин изменил свой статус в Реале. Принято решение о будущем Андрея
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Гости выиграли 1:0.

Одним из главных героев матча стал украинский вратарь Андрей Лунин, сохранивший ворота на замке и совершивший девять сейвов.

По информации издания Relevo, за последние несколько месяцев Лунин полностью изменил свой статус в клубе. Если раньше в команде не были уверены относительно будущего украинца, то сейчас «сливочные» хотят оставить Лунина и даже готовы предложить ему новый контракт с большей зарплатой, чтобы убедить Андрея остаться.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил игру Лунина в матче против «РБ Лейпциг».

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Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Источник Relevo
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