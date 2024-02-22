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Major League Soccer
22 февраля 2024, 09:25 | Обновлено 22 февраля 2024, 09:26
210
0

Луис Суарес рассказал о целях Интер Майами на сезон

Клуб ставит перед собой амбициозные задачи

22 февраля 2024, 09:25 | Обновлено 22 февраля 2024, 09:26
210
0
Луис Суарес рассказал о целях Интер Майами на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился комментарием после победы над «Реалом Солт-Лейк» в стартовом матче MLS (2:0), огласив свои амбиции при переходе в команду.

Напомним, Суарес присоединился к «Интер Майами» нынешней зимой.

«Нет лучших амбиции и желания, чем прийти в команду, которая выиграла свой первый титул только в прошлом году, и попытаться выиграть MLS… Это желание, вызов, который и я, и вся команда должны быть в состоянии выполнить. Выиграть этот титул на уровне клуба, что будет очень важно в MLS», — цитирует Суареса пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом году «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, победив в финале по пенальти «Нэшвилл».

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Луис Суарес Интер Майами Major League Soccer (MLS) Реал Солт-Лейк
Источник ФК Интер Майами
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