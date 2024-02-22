Луис Суарес рассказал о целях Интер Майами на сезон

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился комментарием после победы над «Реалом Солт-Лейк» в стартовом матче MLS (2:0), огласив свои амбиции при переходе в команду.

Напомним, Суарес присоединился к «Интер Майами» нынешней зимой.

«Нет лучших амбиции и желания, чем прийти в команду, которая выиграла свой первый титул только в прошлом году, и попытаться выиграть MLS… Это желание, вызов, который и я, и вся команда должны быть в состоянии выполнить. Выиграть этот титул на уровне клуба, что будет очень важно в MLS», — цитирует Суареса пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом году «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, победив в финале по пенальти «Нэшвилл».