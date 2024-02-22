Анатолий Трубин рассказал, что ему помогло быстро адаптироваться в Бенфике

Игрок португальской «Бенфики» украинец Анатолий Трубин признался, что быстро адаптироваться ему в команде помогли одноклубники. Также вратарь признался, что игра за «орлов» – отличный шанс показать себя.

– Вы считаете, что Лига Европы является идеальной сценой, чтобы продемонстрировать себя?

– Интересный вопрос, но каждая игра за «Бенфику» – это хорошая возможность для всех игроков, но я сосредоточен не только на своей игре, а и на игре своей команды. Команда – это самое главное.

– Твой сезон складывается положительно, как тебе удалось так быстро наладить столь хорошие отношения с одноклубниками?

– Потому что мои одноклубники являются фантастическими. С ними было легко наладить связь, и, конечно, с ходом игры мы чувствовали еще большую уверенность. Я от них, а они от меня как от вратаря. Это футбол, шаг за шагом мы налаживаем лучшую связь, но это было бы невозможно без хорошей атмосферы в раздевалке.

– Чувствуете ли вы, что ваша способность играть ногами изменила способ игры «Бенфики»?

– «Бенфика» всегда играла с мячом, в атакующий футбол, и это одна из составляющих. Ты должен быть вратарем, хорошо играющим ногами, потому что это еще один игрок. Игра ногами сейчас важна для любого вратаря.

Сегодня, 22 февраля, «Бенфика» во Франции сыграет матч против «Тулузы» в рамках плей-офф Лиги Европы. На своем поле португальский клуб добыл победу 2:1. Трубин признался, что готов проявить себя, если поединок дойдет до серии пенальти.