Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий Трубин рассказал, что ему помогло быстро адаптироваться в Бенфике
Лига Европы
22 февраля 2024, 05:18 | Обновлено 22 февраля 2024, 05:19
46
0

Анатолий Трубин рассказал, что ему помогло быстро адаптироваться в Бенфике

Украинский футболист отметил огромную роль партнеров

22 февраля 2024, 05:18 | Обновлено 22 февраля 2024, 05:19
46
0
Анатолий Трубин рассказал, что ему помогло быстро адаптироваться в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Игрок португальской «Бенфики» украинец Анатолий Трубин признался, что быстро адаптироваться ему в команде помогли одноклубники. Также вратарь признался, что игра за «орлов» – отличный шанс показать себя.

– Вы считаете, что Лига Европы является идеальной сценой, чтобы продемонстрировать себя?

– Интересный вопрос, но каждая игра за «Бенфику» – это хорошая возможность для всех игроков, но я сосредоточен не только на своей игре, а и на игре своей команды. Команда – это самое главное.

– Твой сезон складывается положительно, как тебе удалось так быстро наладить столь хорошие отношения с одноклубниками?

– Потому что мои одноклубники являются фантастическими. С ними было легко наладить связь, и, конечно, с ходом игры мы чувствовали еще большую уверенность. Я от них, а они от меня как от вратаря. Это футбол, шаг за шагом мы налаживаем лучшую связь, но это было бы невозможно без хорошей атмосферы в раздевалке.

– Чувствуете ли вы, что ваша способность играть ногами изменила способ игры «Бенфики»?

– «Бенфика» всегда играла с мячом, в атакующий футбол, и это одна из составляющих. Ты должен быть вратарем, хорошо играющим ногами, потому что это еще один игрок. Игра ногами сейчас важна для любого вратаря.

Сегодня, 22 февраля, «Бенфика» во Франции сыграет матч против «Тулузы» в рамках плей-офф Лиги Европы. На своем поле португальский клуб добыл победу 2:1. Трубин признался, что готов проявить себя, если поединок дойдет до серии пенальти.

По теме:
ТРУБИН: «Я готов решить игру, если матч с Тулузой дойдет до серии пенальти»
СРНА: «Продаем Мудрика, реинвестируем. Построим лучший Шахтер в истории»
Какие шансы у Шахтера протий Марсель и выйти в 1/8 финала Лиги Европы?
Анатолий Трубин Бенфика Лига Европы чемпионат Португалии по футболу
Источник A Bola
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помешал Месси оформить шедевр со штрафного
Футбол | 22 февраля 2024, 04:16 1
ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помешал Месси оформить шедевр со штрафного
ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помешал Месси оформить шедевр со штрафного

В ночь на 22 февраля проходится первый матч нового сезона MLS Интер Майами – Реал Солт-Лейк

Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Футбол | 21 февраля 2024, 08:01 8
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?

17-19 февраля состоялись поединки 25-го тура, а 20 февраля завершилась последняя игра 18-го

ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку
Футбол | 21.02.2024, 11:02
ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку
ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Футбол | 21.02.2024, 10:54
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов
Футбол | 21.02.2024, 22:35
ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов
ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 33
Теннис
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
21.02.2024, 08:11 9
Футбол
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
20.02.2024, 12:54 5
Футбол
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
20.02.2024, 00:42
Футбол
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.02.2024, 13:11 14
Теннис
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
20.02.2024, 18:42 2
Футбол
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
20.02.2024, 10:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем