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  4. ТРУБИН: «Я готов решить игру, если матч с Тулузой дойдет до серии пенальти»
Лига Европы
22 февраля 2024, 05:00 | Обновлено 22 февраля 2024, 05:10
42
0

ТРУБИН: «Я готов решить игру, если матч с Тулузой дойдет до серии пенальти»

Украинский вратарь все равно хотел бы победы в основное время

22 февраля 2024, 05:00 | Обновлено 22 февраля 2024, 05:10
42
0
ТРУБИН: «Я готов решить игру, если матч с Тулузой дойдет до серии пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин посетил пресс-конференцию накануне матча с «Тулузой» в плей-офф Лиги Европы.

– Что вы ожидаете от этой игры?

– Это будет совсем другая игра, нежели в Лиссабоне. Это второй матч, это игра на выезде, они будут более агрессивными. Но все зависит от нас, нам нужно будет попробовать играть в наш футбол, показать свой стиль на поле. Все будет зависеть от нас.

– Если матч дойдет до серии пенальти, готовы ли вы решить игру?

– Почему нет? Для вратаря, я думаю, это одна из самых простых частей, потому что мы не чувствуем давления, но я надеюсь, что нам не придется бить пенальти, и мы выигрываем игру за 90 минут.

– Вы хотите выиграть Лигу Европы, это ваша цель?

– Каждое соревнование очень важно для «Бенфики», но давайте разберемся поэтапно. Наша миссия сейчас пройти в следующий раунд, и это то, на чем мы сосредоточены.

Матч «Тулуза» – «Бенфика» состоится сегодня в 19:45 по Киеву. Первый матч «орлы» выиграли 2:1.

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Анатолий Трубин Бенфика Тулуза Лига Европы пресс-конференция
Источник A Bola
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