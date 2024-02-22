ТРУБИН: «Я готов решить игру, если матч с Тулузой дойдет до серии пенальти»
Украинский вратарь все равно хотел бы победы в основное время
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин посетил пресс-конференцию накануне матча с «Тулузой» в плей-офф Лиги Европы.
– Что вы ожидаете от этой игры?
– Это будет совсем другая игра, нежели в Лиссабоне. Это второй матч, это игра на выезде, они будут более агрессивными. Но все зависит от нас, нам нужно будет попробовать играть в наш футбол, показать свой стиль на поле. Все будет зависеть от нас.
– Если матч дойдет до серии пенальти, готовы ли вы решить игру?
– Почему нет? Для вратаря, я думаю, это одна из самых простых частей, потому что мы не чувствуем давления, но я надеюсь, что нам не придется бить пенальти, и мы выигрываем игру за 90 минут.
– Вы хотите выиграть Лигу Европы, это ваша цель?
– Каждое соревнование очень важно для «Бенфики», но давайте разберемся поэтапно. Наша миссия сейчас пройти в следующий раунд, и это то, на чем мы сосредоточены.
Матч «Тулуза» – «Бенфика» состоится сегодня в 19:45 по Киеву. Первый матч «орлы» выиграли 2:1.
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