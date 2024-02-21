Клуб УПЛ мог подписать австралийца, но трансфер сорвался из-за банкротства

Исполняющий обязанности директора ровенского клуба «Верес» Юрий Габовда дал интервью пресс-службек клуба.

В частности, Габовда рассказал, как к команде мог присоединиться футболист из Австралии и почему трансфер не состоялся:

Где искали игроков для усиления? Был даже вариант из Австралии. Интересный паренек, которого нашел наш скаут. Мы его проанализировали, тренерский штаб тоже высоко оценил его характеристики. Мы вступили в переговоры, все было почти согласовано. Клуб уже отправил игроку контракт, его агент приобрел билеты.



Но потом он сбросил мне новость из прессы о каком-то вымышленном банкротстве. Я был вынужден все это объяснять, что это журналисты неправильно интерпретируют. Но убедить их не сумел», – сказал Габовда.

«Верес» в таблице УПЛ занимает 15-е место, имея в активе 12 очков после 16 матчей.

В ноябре 2023 года Верховный суд Украины открыл производство о банкротстве «Вереса». 17 февраля Хозяйственный суд Ровенской области вынес решение по этому делу:

План санации, согласно постановлению суда, предусматривает удовлетворение требований кредиторов путем отмены задолженностей и перечисления в пользу части кредиторов акций клуба из дополнительной эмиссии на фондовом рынке. Мероприятия, предусмотренные планом санации, будут способствовать укреплению и оздоровлению клуба.