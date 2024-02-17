Есть план санации. Верес сообщил, что банкротства не будет
Хозяйственный суд Ровенской области вынес решение по делу о банкротстве
Хозяйственный суд Ровенской области принял решение по делу о банкротстве Публичного акционерного общества Ровенского народного клуба «Верес».
План санации, согласно постановлению суда, предусматривает удовлетворение требований кредиторов путем отмены задолженностей и перечисления в пользу части кредиторов акций клуба из дополнительной эмиссии на фондовом рынке.
Мероприятия, предусмотренные планом санации, будут способствовать укреплению и оздоровлению клуба.
Вереск после первой части сезона УПЛ находится на предпоследнем 15-м месте, в зоне вылета.
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