Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть план санации. Верес сообщил, что банкротства не будет
Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 02:59 | Обновлено 17 февраля 2024, 03:20
84
0

Есть план санации. Верес сообщил, что банкротства не будет

Хозяйственный суд Ровенской области вынес решение по делу о банкротстве

17 февраля 2024, 02:59 | Обновлено 17 февраля 2024, 03:20
84
0
Есть план санации. Верес сообщил, что банкротства не будет
ФК Верес

Хозяйственный суд Ровенской области принял решение по делу о банкротстве Публичного акционерного общества Ровенского народного клуба «Верес».

План санации, согласно постановлению суда, предусматривает удовлетворение требований кредиторов путем отмены задолженностей и перечисления в пользу части кредиторов акций клуба из дополнительной эмиссии на фондовом рынке.

Мероприятия, предусмотренные планом санации, будут способствовать укреплению и оздоровлению клуба.

Вереск после первой части сезона УПЛ находится на предпоследнем 15-м месте, в зоне вылета.

По теме:
ШАСТАЛ: «Впечатление, будто не неделю в команде, а полгода»
ГАЙДУЧИК: «Процентов на 70–80 мы уже готовы к весенней части сезона»
ЯНАКОВ: «Когда команда забивает – у нее появляется уверенность»
Верес Ровно банкротство Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу суд
Источник ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
Футбол | 16 февраля 2024, 09:19 0
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ

Эгиналду может получить индивидуальную награду

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Футбол | 16 февраля 2024, 12:10 34
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»

Капитан «Шахтера» прокомментировал матч Лиги Европы с «Марселем»

Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Футбол | 16.02.2024, 23:59
Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Реал мечтает подписать Холанда в компанию к Мбаппе
Футбол | 16.02.2024, 20:55
Реал мечтает подписать Холанда в компанию к Мбаппе
Реал мечтает подписать Холанда в компанию к Мбаппе
Спарринг-партнер Фьюри объяснил, что рассек Тайсона после грубой шутки
Бокс | 16.02.2024, 13:59
Спарринг-партнер Фьюри объяснил, что рассек Тайсона после грубой шутки
Спарринг-партнер Фьюри объяснил, что рассек Тайсона после грубой шутки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
16.02.2024, 07:00 45
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
15.02.2024, 06:05 2
Футбол
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
16.02.2024, 05:22 21
Футбол
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
15.02.2024, 13:59
Бокс
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
16.02.2024, 07:14 3
Футбол
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
15.02.2024, 18:12 1
Бокс
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
15.02.2024, 18:20 121
Футбол
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
15.02.2024, 05:07 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем