Есть план санации. Верес сообщил, что банкротства не будет

Хозяйственный суд Ровенской области принял решение по делу о банкротстве Публичного акционерного общества Ровенского народного клуба «Верес».

План санации, согласно постановлению суда, предусматривает удовлетворение требований кредиторов путем отмены задолженностей и перечисления в пользу части кредиторов акций клуба из дополнительной эмиссии на фондовом рынке.

Мероприятия, предусмотренные планом санации, будут способствовать укреплению и оздоровлению клуба.

Вереск после первой части сезона УПЛ находится на предпоследнем 15-м месте, в зоне вылета.