В Вересе оценили желаемый результат на вторую часть сезона в УПЛ

Исполняющий обязанности спортивного директора ровенского «Вереса» Юрий Габовда в преддверии рестарта сезона в Украинской Премьер-лиге поделился целями команды.

– Какой результат в сезоне будете считать успешным?

– Первоочередная задача – сохранение места в УПЛ. Еще одна наша задача – менять ментальность футболистов. Они должны понимать, что мы – хорошая крепкая команда. В каждом матче разыгрываются три очка. И в каждом матче мы должны играть на победу. Мы не смотрим в турнирную таблицу. Для нас именно сейчас стартует новый чемпионат, мы начнем с чистого листа. У нас прекрасная атмосфера, хорошая команда. И на каждую игру мы должны выходить уверенными в победе. Особенно дома мы хотим играть с позиции силы и показывать это в каждом матче.

«Верес» в таблице УПЛ занимает 15-е место, имея в активе 12 очков после 16 матчей.