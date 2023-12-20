Четыре позиции. Верес рассказал о трансферных приоритетах
Юрий Габовда рассказал о селекции
Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал о том, что зимой клуб хотел бы усилить четыре позиции.
«Сейчас самые важные для нас позиции – чистый опорный полузащитник (шестой номер) и нападающий. Также это позиция флангового атакующего игрока (вингера). Кроме того, хотим усилить конкуренцию на позиции левого защитника, где, по сути, у нас есть один Евгений Шевченко. Футболистов не должно пугать, что на некоторые позиции мы ищем новых игроков».
«Конкуренция дает только рост для каждого футболиста и для команды вообще. У нас должна быть здоровая конкуренция на каждой позиции – по меньшей мере, по два игрока на позицию», – сказал Габовда.
Команда неудачно провела первую часть сезона УПЛ, завершив ее на предпоследней позиции.
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