Четыре позиции. Верес рассказал о трансферных приоритетах

Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал о том, что зимой клуб хотел бы усилить четыре позиции.

«Сейчас самые важные для нас позиции – чистый опорный полузащитник (шестой номер) и нападающий. Также это позиция флангового атакующего игрока (вингера). Кроме того, хотим усилить конкуренцию на позиции левого защитника, где, по сути, у нас есть один Евгений Шевченко. Футболистов не должно пугать, что на некоторые позиции мы ищем новых игроков».

«Конкуренция дает только рост для каждого футболиста и для команды вообще. У нас должна быть здоровая конкуренция на каждой позиции – по меньшей мере, по два игрока на позицию», – сказал Габовда.

Команда неудачно провела первую часть сезона УПЛ, завершив ее на предпоследней позиции.