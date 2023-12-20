Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Четыре позиции. Верес рассказал о трансферных приоритетах
Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 22:31 |
352
0

Четыре позиции. Верес рассказал о трансферных приоритетах

Юрий Габовда рассказал о селекции

20 декабря 2023, 22:31 |
352
0
Четыре позиции. Верес рассказал о трансферных приоритетах
ФК Верес

Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал о том, что зимой клуб хотел бы усилить четыре позиции.

«Сейчас самые важные для нас позиции – чистый опорный полузащитник (шестой номер) и нападающий. Также это позиция флангового атакующего игрока (вингера). Кроме того, хотим усилить конкуренцию на позиции левого защитника, где, по сути, у нас есть один Евгений Шевченко. Футболистов не должно пугать, что на некоторые позиции мы ищем новых игроков».

«Конкуренция дает только рост для каждого футболиста и для команды вообще. У нас должна быть здоровая конкуренция на каждой позиции – по меньшей мере, по два игрока на позицию», – сказал Габовда.

Команда неудачно провела первую часть сезона УПЛ, завершив ее на предпоследней позиции.

По теме:
В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами
Вопросы тренера и легионеров. Заря проведет встречу с участием Геллера
Зинченко стоит волноваться? Известны трансферные планы Арсенала на зиму
Верес Ровно Юрий Габовда Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году стал Владислав Ванат
Футбол | 20 декабря 2023, 18:33 5
Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году стал Владислав Ванат
Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году стал Владислав Ванат

За весну и осень форвард «Динамо» забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи

Кепа или Лунин? Анчелотти назвал стартового голкипера на следующую игру
Футбол | 20 декабря 2023, 12:19 6
Кепа или Лунин? Анчелотти назвал стартового голкипера на следующую игру
Кепа или Лунин? Анчелотти назвал стартового голкипера на следующую игру

Также тренер сливочных сообщил, когда окончательно определится с «первым номером»

Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора
Футбол | 20.12.2023, 22:49
Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора
Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора
Забил гол и реализовал пенальти. Названа оценка Мудрика за матч с Ньюкаслом
Футбол | 20.12.2023, 02:27
Забил гол и реализовал пенальти. Названа оценка Мудрика за матч с Ньюкаслом
Забил гол и реализовал пенальти. Названа оценка Мудрика за матч с Ньюкаслом
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
Футбол | 20.12.2023, 07:05
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Хотели Марсель». Зубков рассказал о реакции Шахтера на жребий Лиги Европы
«Хотели Марсель». Зубков рассказал о реакции Шахтера на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 23:17
Футбол
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 16:01 19
Футбол
Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом
Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом
19.12.2023, 13:55 7
Футбол
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
19.12.2023, 07:20 3
Футбол
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
18.12.2023, 19:15 2
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
20.12.2023, 00:01 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем