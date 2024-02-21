Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа

Многолетний основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа сегодня тренировался в общей группе мадридского «Реала».

Однако по информации испанского журналиста Хавьера Бирланги, Куртуа сегодня тренировался в общей группе всего несколько минут, а полноценное возвращение к тренировкам со всеми игроками ожидается не раньше апреля месяца.

Курута в начале сезона разорвал крестообразные связки колена.

Ранее сообщалось, что бельгийский вратарь выступает главным мотиватором и защитником Андрея Лунина в раздевалке, регулярно дает советы и поздравляет его после игр.