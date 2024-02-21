Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Испания
21 февраля 2024, 19:58 |
1177
1

Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа

Вратарь вряд ли вернется на поле раньше апреля

21 февраля 2024, 19:58 |
1177
1
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

Многолетний основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа сегодня тренировался в общей группе мадридского «Реала».

Однако по информации испанского журналиста Хавьера Бирланги, Куртуа сегодня тренировался в общей группе всего несколько минут, а полноценное возвращение к тренировкам со всеми игроками ожидается не раньше апреля месяца.

Курута в начале сезона разорвал крестообразные связки колена.

Ранее сообщалось, что бельгийский вратарь выступает главным мотиватором и защитником Андрея Лунина в раздевалке, регулярно дает советы и поздравляет его после игр.

По теме:
Сыграет против Марселя? Пушич высказался о травме Степаненко
Легкая атлетика. Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон
Среди топов. Лунин попал в рейтинг вратарей ЛЧ по важному показателю
травма Реал Мадрид травма колена Тибо Куртуа Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны в Ла Лиге
Футбол | 21 февраля 2024, 17:46 0
Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны в Ла Лиге
Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны в Ла Лиге

У каталонского клуба серия без побед достигла уже трех матчей

Меньше, чем у Марсьяля. Стала известна зарплата Мбаппе в Реале
Футбол | 20 февраля 2024, 18:21 0
Меньше, чем у Марсьяля. Стала известна зарплата Мбаппе в Реале
Меньше, чем у Марсьяля. Стала известна зарплата Мбаппе в Реале

Килиан в Мадриде будет зарабатывать 15 миллионов евро в год, но получит безумный подписной бонус

ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
Футбол | 20.02.2024, 18:34
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
Монзуль – босс украинского арбитража: плюсы и минусы для нашего футбола
Футбол | 21.02.2024, 16:35
Монзуль – босс украинского арбитража: плюсы и минусы для нашего футбола
Монзуль – босс украинского арбитража: плюсы и минусы для нашего футбола
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Футбол | 20.02.2024, 18:42
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Відбулися легким переляком.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.02.2024, 13:11 14
Теннис
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
20.02.2024, 19:59 6
Бокс
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 9
Футбол
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
21.02.2024, 15:15 4
Футбол
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
20.02.2024, 14:20 14
Теннис
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
20.02.2024, 00:42
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
21.02.2024, 08:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем