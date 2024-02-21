Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Вратарь вряд ли вернется на поле раньше апреля
Многолетний основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа сегодня тренировался в общей группе мадридского «Реала».
Однако по информации испанского журналиста Хавьера Бирланги, Куртуа сегодня тренировался в общей группе всего несколько минут, а полноценное возвращение к тренировкам со всеми игроками ожидается не раньше апреля месяца.
Курута в начале сезона разорвал крестообразные связки колена.
Ранее сообщалось, что бельгийский вратарь выступает главным мотиватором и защитником Андрея Лунина в раздевалке, регулярно дает советы и поздравляет его после игр.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У каталонского клуба серия без побед достигла уже трех матчей
Килиан в Мадриде будет зарабатывать 15 миллионов евро в год, но получит безумный подписной бонус