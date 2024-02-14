Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».

По информации Relevo, Лунин хорошо начал справляться с давлением и в этом ему помогает звездный голкипер «Реала» Тибо Куртуа. Сообщается, что бельгийский вратарь выступает главным мотиватором и защитником Андрея в раздевалке, регулярно дает советы и поздравляет его после игр.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что Лунин изменил свой статус в «Реале» и клуб принял решение о его будущем.