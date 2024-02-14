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  4. Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Испания
14 февраля 2024, 18:37 |
4623
6

Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали

Куртуа выступает главным мотиватором для Андрея

14 февраля 2024, 18:37 |
4623
6
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа и Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».

По информации Relevo, Лунин хорошо начал справляться с давлением и в этом ему помогает звездный голкипер «Реала» Тибо Куртуа. Сообщается, что бельгийский вратарь выступает главным мотиватором и защитником Андрея в раздевалке, регулярно дает советы и поздравляет его после игр.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что Лунин изменил свой статус в «Реале» и клуб принял решение о его будущем.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Relevo
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Комментарии 6
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Raien
Якщо правда, то це дуже круто.
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+6
Умник
По Тибо ж видно, хороший чувак.
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+2
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Harun Bakircioğlu
Сегодня одно пишут, завтра скажут, что Куртуа и Лунин враги. Выдумывают высказывания, факты, события, одни домыслы и инсинуации.
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+1
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