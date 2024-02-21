Лучше бы Гаттузо убрали после ответной игры с Шахтером

За что я уважаю Дженнаро Гаттузо, так это за его искренность. Он и футболистом был без «двойного дна», и тренером стал таким же: прямым, как дверной проем.

На футбольном поле он достиг куда больших высот и титулов, нежели на тренерской скамье. Но это такое. Не каждый отличный игрок может превратиться в отличного тренера.

Однако с возрастом многие отличные игроки превращаются в прижизненные памятники себе любимым. К которым можно подступиться лишь за дополнительную плату.

Рино таким не стал. Такое впечатление, что ему до сих пор максимум лет двадцать пять. Это если по паспорту. А в душе – и того меньше. Такой вот большой ребенок, который всегда, впрочем, режет правду матку. За что ему потом попадает со всех сторон.

Но именно это его «резанье», эта хорошая прямолинейность, эта искренность и подкупают.

Где бы он ни работал, когда пошел тренерской стезей, везде его уважали. Как человека. Как бывшего классного игрока. Как друга. Или как старшего брата. Наверное, в таком уважении не было и части того, что испытывают от окружающих матерые, настоящие тренеры.

Но я уверен, что Гаттузо это понимал. И понимает. Настоящим тренером он еще не стал. Да и, признаться, вряд ли станет таким, как те, кто его тренировал – Анчелотти или Липпи.

Однако это отнюдь не означает, что после очередного увольнения, в этот раз из «Марселя», он не найдет себе новое пристанище. Скорее найдет, нежели наоборот. Потому что не только простым людям, обычным болельщикам нравятся вот такие вот добродушные и справедливые «носороги». Но еще и потому, что, как я уже не единожды говорил, настоящая слава – это когда твое имя ценится выше, чем твое дело.

Фамилия Гаттузо – все еще звонкая в довольно тесном футбольном мире. К тому же, не весьма богатом на безработные квалифицированные тренерские кадры. Так что в каком-нибудь итальянском середняке Рино вскорости обязательно всплывет. А то и где-нибудь повыше.

Мне кажется, не нужно переживать за его будущее. Оно у него будет светлым и простым. В любом случае. Как и подобает хорошему искреннему человеку.

***

Хороший искренний человек Дженнаро Гаттузо после поражения его «Марселя» от «Бреста» (0:1) в 22-м туре чемпионата Франции сказал следующее: «Я должен извиниться перед фанатами. Мы достигли дна, пришло время взять ответственность на себя. Я виноват. Больше сказать нечего. Не нужно упоминать о судействе, нужно просто уметь отвечать за свои поступки. И брать ответственность».

Не хочу никого обидеть, но, на мой субъективный взгляд, условный Моуринью, которого, как тренера, я очень ценю и уважаю, на подобную тираду вряд ли бы решился. А вот для Гаттузо подобное признание – это даже не откровение. Это слова человека, не привыкшего лавировать или вилять. Это сказал настоящий мужик.

Возможно, он осознавал, что пришло время уходить, что его в любом случае уволят. Но, на мой взгляд, эти же слова он сказал бы в любом случае – и перед неминуемой отставкой, и имея на руках полный карт-бланш от клубного руководства.

Кстати, еще недавно, в начале года, французские СМИ утверждали, что, несмотря на небольшой (тогда небольшой) кризис в игре «провансальцев», боссы «Марселя» не уволят Рино минимум до конца текущего сезона. И дело не только в выплате неустойки, но и в доверии к нему. А также в наличии серьезных проблем, возникших после неожиданного бегства предыдущего тренерского штаба во главе с Марселино.

Вот ведь парадокс: Марселино – это как раз настоящий тренер, который сделал себе имя не благодаря футбольной фамилии. Но вот на «Велодроме» у испанца не задалось. Пришел итальянец Гаттузо – и понемногу ситуация начала улучшаться.

Однако улучшаться постоянно она, эта ситуация, попросту не могла. И это тоже нужно понимать. Ибо инструментарий тренера Гаттузо – небогатый. Если не сказать скудный. Окромя крепкого слова, не обязательно ругательного, и возможности показать все на собственном примере, у Дженнаро иных опций, в общем-то, и не было.

Так что рано или поздно, но его обязательно бы ждала отставка.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Она его дождалась после серии из шести матчей без побед в Лиге 1. Плюс – вылет из Кубка Франции. Плюс – снова невыигрыш в первом матче плей-офф Лиги Европы (против нашего «Шахтера»).

Так что, если исходить строго из результатов, то отставка вполне логичная. Тем более, если еще исходить и из игры. Точнее, ее полнейшего отсутствия.

Так что, Дженнаро Иван Гаттузо, ничего личного, только бизнес. С пожеланиями дальнейших успехов и обещаниями поддерживать связь. Ну, хотя бы на Рождество.

***

А новым наставником «Марселя» стал не менее неожиданный персонаж, каким был и предыдущий. «Олимпик» возглавил Жан-Луи Гассет. Похоже, на «Велодроме» не ищут легких путей.

Если Гаттузо сейчас фактически в начале своего тренерского пути, то его сменщик по «Марселю» – скорее уже на финише. Жану-Луи – семьдесят лет. И из практически сорокалетней тренерской карьеры Гассе можно отследить лишь несколько его практик в роли полновесного наставника. В том смысле, что уроженец Монпелье на Родине прослыл именно неплохим ассистентом, но не главным.

Он помогал Луису Фернандесу в «Пари Сен-Жермен», а затем и в «Эспаньоле». Он помогал Лорану Блану все в том же «ПСЖ», и в сборной Франции.

Главный тренером он тоже работал. В «Монпелье», на старте карьеры, в «Бордо» и «Сент-Этьене». Но похвастаться хоть какими-то успехами в самостоятельной работе он не может.

ФК Марсель. Жан-Луи Гассет сменил Рино Гаттузо на посту главного тренера Марселя

Два года назад он возглавил сборную Кот д'Ивуара, чтобы готовить команду на домашний чемпионат Африки.

Но и там не задалось. По итогам группового турнира ивуарийцы под его руководством заняли лишь третье место. И лишь благодаря дополнительным показателям (попали в число четырех лучший команд, которые заняли третьи места), вышли в плей-офф КАН. Но там они уже играли без Гассе: француза уволили после разгромного поражения от Экваториальной Гвинеи (0:4).

И вот еще один парадокс судьбы: ивуарийцы с таким скрипом вышли из группы, но затем, под руководством Эмерса Фаэ, набрали отличный ход и выиграли турнир! А Гассет молча курил в сторонке.

Хотя кто его знает, где потеряешь, а где найдешь. Возможно, если бы не было той отставки, Гассет бы никогда и не вернулся в чемпионат Франции. Сейчас же судьба, извернувшись до невозможности, дала шанс 70-летнему тренеру. Возможно, последний настоящий шанс в его тренерской карьере.

Можно не сомневаться, что Жан-Луи этим шансом будет дорожить.

И не нужно его недооценивать: свою работу он знает. Так что очень даже может быть, что «Марсель» с его приходом начнет выбираться из крутого пике. Ведь нередко так бывает, когда играет ставка, на которую практически и не рассчитывал. Если уж у Гаттузо получилось разгрести завалы после ухода Марселино, то может получиться и у Гассе с чисткой конюшен после отставки Рино.

Уж лучше бы его назначили после ответной встречи с «Шахтером»…