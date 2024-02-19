Дженнаро ГАТТУЗО: «Марсель достиг дна»

Главный тренер французского «Марселя» Дженнаро Гаттузо прокомментировал последние неудачные матчи команды. В последнем поединке Лиги 1 «Марсель» проиграл «Бресту» (0:1), а уже в четверг сыграет ответный матч против «Шахтера».

«Вся команда должна взять ответственность на себя за нашу неудачную игру, и я - в первую очередь. Я считаю, что извинения – единственное, что мы можем сейчас сделать. «Марсель» достиг дна, мы сейчас в замкнутом круге находимся», – сказал Гатузо.

Уже в четверг, 22 февраля в 22:00, состоится матч между «Марселем» и «Шахтером». В первом поединке команды расписали боевую ничью – 2:2.