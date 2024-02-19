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  4. Дженнаро ГАТТУЗО: «Марсель достиг дна»
Франция
19 февраля 2024, 11:57 | Обновлено 19 февраля 2024, 12:04
1441
3

Дженнаро ГАТТУЗО: «Марсель достиг дна»

Наставник команды разочарован последними результатами

19 февраля 2024, 11:57 | Обновлено 19 февраля 2024, 12:04
1441
3
Дженнаро ГАТТУЗО: «Марсель достиг дна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Главный тренер французского «Марселя» Дженнаро Гаттузо прокомментировал последние неудачные матчи команды. В последнем поединке Лиги 1 «Марсель» проиграл «Бресту» (0:1), а уже в четверг сыграет ответный матч против «Шахтера».

«Вся команда должна взять ответственность на себя за нашу неудачную игру, и я - в первую очередь. Я считаю, что извинения – единственное, что мы можем сейчас сделать. «Марсель» достиг дна, мы сейчас в замкнутом круге находимся», – сказал Гатузо.

Уже в четверг, 22 февраля в 22:00, состоится матч между «Марселем» и «Шахтером». В первом поединке команды расписали боевую ничью – 2:2.

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Источник: Гаттузо уволен с поста главного тренера Марселя
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Дженнаро Гаттузо Марсель Брест (Франция) Шахтер Донецк Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник RMC Sport
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andre_lui
Гаттузо: "Ви ще не досягли дна? Тоді я йду до Вас"
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+1
Gargantua
аяяяя, и кто же это наделал?
смотерл их вчера с Брестом. что то более бестолковое трудно даже представить. При том, что с индивидуальным мастерством все в порядке.
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0
Андрій Шевченко
Досяг дна, це він про те що з 3,14дерастами даунецькими грали ?
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0
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