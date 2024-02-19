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Франция
19 февраля 2024, 02:27 | Обновлено 19 февраля 2024, 02:38
43
0

Лига 1. Марсель проиграл, играя в большинстве. Тулуза одолела Монако

Соперник Шахтера продлил свою серию без побед

19 февраля 2024, 02:27 | Обновлено 19 февраля 2024, 02:38
43
0
Лига 1. Марсель проиграл, играя в большинстве. Тулуза одолела Монако
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля состоялось 6 матчей чемпионата Франции по футболу.

«Марсель», который является соперником «Шахтера» в Лиге Европы, уступил «Бресту». Команда Гаттузо с 60-й минуты играла в большинстве, но за несколько минут до конца встречи пропустила. Этот гол и решил исход матча. «Марсель» не побеждает уже 7 матчей подряд.

«Монако» дома проиграл «Тулузе». «Реймс» и «Ланс» расписали ничью, а «Монпелье» и «Ренн» добыли домашние победы над главными аутсайдерами турнира.

Чемпионат Франции. 22-й тур.

Страсбур – Лорьян – 1:3

Голи: Гильбер (51) – Бамба (45+2) Понсо (49)

Монако – Тулуза – 1:2

Голы: Аклиуш (47) – Сьерро (41), Коста (70)

Монпелье – Мец – 3:0

Голы: Силла (3), Саньан (50), Саванье (86 пен)

Ренн – Клермон – 3:1

Голы: Омари (31), Терье (58, 64) – Матсима (62)

Удаление: ... – Кофрие (77)

Реймс – Ланс – 1:1

Голы: Диаките (40) – Саид (45+1)

Брест – Марсель – 1:0

Гол: Лис-Мелу (88)

Удаление: Мунье (60)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Марсель Брест (Франция) Монако Тулуза чемпионат Франции по футболу Реймс Ланс Монпелье Мец Ренн Клермон
Источник Sport.ua
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