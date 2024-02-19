Лига 1. Марсель проиграл, играя в большинстве. Тулуза одолела Монако
Соперник Шахтера продлил свою серию без побед
18 февраля состоялось 6 матчей чемпионата Франции по футболу.
«Марсель», который является соперником «Шахтера» в Лиге Европы, уступил «Бресту». Команда Гаттузо с 60-й минуты играла в большинстве, но за несколько минут до конца встречи пропустила. Этот гол и решил исход матча. «Марсель» не побеждает уже 7 матчей подряд.
«Монако» дома проиграл «Тулузе». «Реймс» и «Ланс» расписали ничью, а «Монпелье» и «Ренн» добыли домашние победы над главными аутсайдерами турнира.
Чемпионат Франции. 22-й тур.
Страсбур – Лорьян – 1:3
Голи: Гильбер (51) – Бамба (45+2) Понсо (49)
Монако – Тулуза – 1:2
Голы: Аклиуш (47) – Сьерро (41), Коста (70)
Монпелье – Мец – 3:0
Голы: Силла (3), Саньан (50), Саванье (86 пен)
Ренн – Клермон – 3:1
Голы: Омари (31), Терье (58, 64) – Матсима (62)
Удаление: ... – Кофрие (77)
Реймс – Ланс – 1:1
Голы: Диаките (40) – Саид (45+1)
Брест – Марсель – 1:0
Гол: Лис-Мелу (88)
Удаление: Мунье (60)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы
Украинскому вингеру «Челси» следует перейти в «Вест Хэм»