Модрич не будет тренировать Лунина. Лука отклонил предложение Анчелотти
Хорват не планирует завершать карьеру
38-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть команду летом.
Сообщалось, что хорват получил предложение от наставника «галактикос» Карло Анчелотти войти в его тренерский штаб, если решит завершить карьеру. Однако издание Marca сообщило, что Модрич отклонил это предложение и пока не собирается вешать бутсы на гвоздь.
Модрич планирует продолжать играть в футбол и намерен принять участие в ЧМ-2026, который пройдет в США.
В нынешнем сезоне Лука Модрич принял участие в 27 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 1 гол, сделал 6 ассистов. В общей сложности хорват провел на поле 1374 минуты (в среднем – 50 минут в матче).
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