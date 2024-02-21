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  4. Модрич не будет тренировать Лунина. Лука отклонил предложение Анчелотти
Испания
21 февраля 2024, 09:35 |
1965
1

Модрич не будет тренировать Лунина. Лука отклонил предложение Анчелотти

Хорват не планирует завершать карьеру

21 февраля 2024, 09:35 |
1965
1
Модрич не будет тренировать Лунина. Лука отклонил предложение Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Карло Анчелотти

38-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть команду летом.

Сообщалось, что хорват получил предложение от наставника «галактикос» Карло Анчелотти войти в его тренерский штаб, если решит завершить карьеру. Однако издание Marca сообщило, что Модрич отклонил это предложение и пока не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Модрич планирует продолжать играть в футбол и намерен принять участие в ЧМ-2026, который пройдет в США.

В нынешнем сезоне Лука Модрич принял участие в 27 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 1 гол, сделал 6 ассистов. В общей сложности хорват провел на поле 1374 минуты (в среднем – 50 минут в матче).

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Карло Анчелотти Лука Модрич чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига
Источник Twitter
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