Модрич не будет тренировать Лунина. Лука отклонил предложение Анчелотти

38-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть команду летом.

Сообщалось, что хорват получил предложение от наставника «галактикос» Карло Анчелотти войти в его тренерский штаб, если решит завершить карьеру. Однако издание Marca сообщило, что Модрич отклонил это предложение и пока не собирается вешать бутсы на гвоздь.



Модрич планирует продолжать играть в футбол и намерен принять участие в ЧМ-2026, который пройдет в США.

В нынешнем сезоне Лука Модрич принял участие в 27 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 1 гол, сделал 6 ассистов. В общей сложности хорват провел на поле 1374 минуты (в среднем – 50 минут в матче).