Петер БОШ: «Напряженный матч с Боруссией Д. Мы умеем играть и на выезде»

Вечером 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ и «Боруссия» Д сыграли вничью (1:1).

Первый матч прошел в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс». Команды обменялись голами – в середине первого тайма Дониелл Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д своей бывшей команде, а после перерыва Люк де Йонг реализовал пенальти.

Теперь на счету Люка де Йонга – 9 голов в Лиге чемпионов за ПСВ, если считать с группового этапа. Это на один больше, чем у Рууда ван Нистелроя. Третьими в списке клубных бомбардиров ЛЧ идут Арнольд Брюггинк и Филип Коку, забившие по 5 голов.

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Петер Бош, главный тренер ПСВ: «Это была равная игра. Вначале у нас были трудности из-за их прессинга, но нам все же удалось создать несколько отличных моментов, особенно Тилльману в первом тайме. Так что было обидно, что мы не вышли вперед, и особенно потому, что затем мы уступали в счете.

Это был очень напряженный матч. Они нечасто контратаковали, и мы контролировали ход матча, так что в этом отношении жаль, что мы не забили второй гол. Я не думаю, что тот факт, что это был матч Лиги чемпионов, оказал слишком большое влияние. Все равно должно быть чувство понимания того, что вы должны делать.

Все еще возможно. В этом сезоне мы уже показали, что можем добиваться результатов на выезде. Вы же видели, как мы контролировали игру этим вечером, когда владели мячом. Мы сохраняли спокойствие под давлением, мы не прибегали к длинным передачам, мы играли так, как нам хотелось».

Джои Веерман, полузащитник ПСВ: «Я думаю, что второй тайм мы контролировали, по крайней мере, у меня было такое ощущение. И в первом тайме у нас было больше шансов. Так что в целом у нас были лучшие шансы на победу.

Игра на позиции шестого номера? С Джерди Схоутеном (вверху) позади меня приятно играть там. Он очень хороший игрок. Я думаю, что сегодня с ним, Боскальи и мной мы держали центральную защиту под контролем. В такой конфигурации было много хорошего футбола».

Ничья 1:1 – неплохой результат. У нас еще есть шанс, но мы могли бы облегчить себе задачу. В некоторых моментах мы были слишком небрежны. Но для многих ребят это было первое выступление на этом этапе, и некоторые решения мы сделали в первом тайме. Но я думаю, что после перерыва мы действовали намного лучше».

Видеообзор матча ПСВ – Боруссия Д – 1:1