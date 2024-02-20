Элина СВИТОЛИНА: «Свёнтек будет мотивирована победить меня в этот раз»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем физическом и моральном состоянии после травмы спины, полученной на Открытом чемпионате Австралии.

Элина вернулась на корт в Дубае, где уже выиграла два матча, а в следующем сразится против Иги Свёнтек.

«Мы стараемся жить каждым днем. Чувства смешаны. Я хорошо начала сезон, играла в отличный теннис, а потом снова получила травму. Это тяжело психологически.

Теперь стараемся восстанавливаться к каждому матчу. Боль то тут, то там остается, но я стараюсь как можно больше работать со своим телом. До этого я хорошо тренировалась, поэтому и смогла выиграть эти два матча. Но психологически мне было нелегко, потому что пришлось пропустить конец прошлого сезона, а потом и Австралию.

Первое, что я делаю утром, это всегда спрашиваю себя: как я себя чувствую, на 100 процентов или нет. Для меня в новинку жить одним днем, потому что раньше все было только вперед, вперед, вперед, а теперь мне приходится иногда пропускать некоторые турниры и заботиться о своем теле.

Но у меня есть маленький ребенок, который делает меня счастливой, если я не играю. Поэтому я стараюсь всегда смотреть на мир с другой стороны и находить положительные моменты в трудных ситуациях.

Свёнтек доминирует в женском теннисе уже несколько лет и стала намного сильнее как на корте, так и за его пределами. Как всегда, это будет большая битва.

У меня остались прекрасные воспоминания от четвертьфинала на Уимблдоне. Она будет мотивирована победить меня в этот раз. Но я люблю играть такие матчи. Надеюсь, мое тело позволит мне сыграть как можно лучше, и я сделаю все возможное, чтобы быть готовой к завтрашнему дню», – сказала Свитолина.