Стало известно, когда Свитолина сыграет против Свентек на турнире в Дубае
Элина и Ига проведут 3-й очный поединок 21 февраля
20 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина и первая ракетка мира Ига Свентек выиграли свои матчи 2-го раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (Катар).
В 1/8 финала тысячника украинка и полька сыграют между собой. Встреча состоится 21 февраля на центральном корте 4-м запуском. Время начала встречи – не ранее 15:00 по Киеву.
Свитолина и Свентек провели 2 очных поединка, счет 1:1. В 2021 году полька выиграла у Элины в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме, а в 2023 году украинка взяла реванш у Иги в четвертьфинале Уимблдона.
Победительница матча выйдет в четвертьфинал, где встретится либо с Анастасией Потаповой, либо с Чжэн Циньвень.
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