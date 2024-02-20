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WTA
20 февраля 2024, 20:29 |
563
0

Стало известно, когда Свитолина сыграет против Свентек на турнире в Дубае

Элина и Ига проведут 3-й очный поединок 21 февраля

20 февраля 2024, 20:29 |
563
0
Стало известно, когда Свитолина сыграет против Свентек на турнире в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Элина Свитолина

20 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина и первая ракетка мира Ига Свентек выиграли свои матчи 2-го раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (Катар).

В 1/8 финала тысячника украинка и полька сыграют между собой. Встреча состоится 21 февраля на центральном корте 4-м запуском. Время начала встречи – не ранее 15:00 по Киеву.

Свитолина и Свентек провели 2 очных поединка, счет 1:1. В 2021 году полька выиграла у Элины в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме, а в 2023 году украинка взяла реванш у Иги в четвертьфинале Уимблдона.

Победительница матча выйдет в четвертьфинал, где встретится либо с Анастасией Потаповой, либо с Чжэн Циньвень.

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Элина Свитолина Ига Свёнтек расписание WTA Дубай
Источник WTA
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