Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Думал, что с трудоустройством проблем не возникнет»

После смены тренерского штаба в «Вересе» Андрей Близниченко сразу же оказался не нужен ровенской команде, с которой 22 января 2024 года расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua 29-летний полузащитник, в активе которого есть 74 сыгранных матча и 11 забитых голов в составе сборных Украины разных возрастных групп, рассказал, чем занимается после того, как покинул «Верес».

– Поскольку еще выступая за «Верес» я залечил все травмы, то думал, что с трудоустройством проблем не возникнет. Но, похоже, я был настроен слишком оптимистично.

– Предложений не поступает?

– Было несколько телефонных разговоров с представителями клубов, но после обмена мнениями, дальше дело не двигалось. В частности, контактировал с директором перволигового ФК «Диназ» Сергеем Стареньким, который говорил, что вышгородская команда заинтересована во мне, что со мной свяжется главный тренер Александр Головко. На этом пока все.

– Какие твои дальнейшие действия?

– Сейчас поддерживаю спортивную форму в Днепре. Тренируюсь дважды в день с бывшими футболистами «Днепра». Чувствую себя хорошо. Отгоняю от себя мысли о завершении карьеры. Тогда начинаю вспоминать свои голы забитые в составе «Днепра», турецкого «Карабюкспора», молдавского «Шерифа», «Верес» и возвращается воодушевление и убежденность, что своего последнего слова в футболе я еще не сказал.