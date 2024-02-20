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Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 17:15 | Обновлено 20 февраля 2024, 17:23
536
0

Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Думал, что с трудоустройством проблем не возникнет»

Опытный футболист ищет новую команду после ухода из Вереса

20 февраля 2024, 17:15 | Обновлено 20 февраля 2024, 17:23
536
0
Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Думал, что с трудоустройством проблем не возникнет»
НК Верес Ровно. Андрей Близниченко

После смены тренерского штаба в «Вересе» Андрей Близниченко сразу же оказался не нужен ровенской команде, с которой 22 января 2024 года расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua 29-летний полузащитник, в активе которого есть 74 сыгранных матча и 11 забитых голов в составе сборных Украины разных возрастных групп, рассказал, чем занимается после того, как покинул «Верес».

– Поскольку еще выступая за «Верес» я залечил все травмы, то думал, что с трудоустройством проблем не возникнет. Но, похоже, я был настроен слишком оптимистично.

– Предложений не поступает?

– Было несколько телефонных разговоров с представителями клубов, но после обмена мнениями, дальше дело не двигалось. В частности, контактировал с директором перволигового ФК «Диназ» Сергеем Стареньким, который говорил, что вышгородская команда заинтересована во мне, что со мной свяжется главный тренер Александр Головко. На этом пока все.

– Какие твои дальнейшие действия?

– Сейчас поддерживаю спортивную форму в Днепре. Тренируюсь дважды в день с бывшими футболистами «Днепра». Чувствую себя хорошо. Отгоняю от себя мысли о завершении карьеры. Тогда начинаю вспоминать свои голы забитые в составе «Днепра», турецкого «Карабюкспора», молдавского «Шерифа», «Верес» и возвращается воодушевление и убежденность, что своего последнего слова в футболе я еще не сказал.

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Источник Sport.ua
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