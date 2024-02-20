Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сошел с черной полосы. Маррей стартовал в Дохе с победы
Другие новости
20 февраля 2024, 20:09 | Обновлено 20 февраля 2024, 20:19
54
0

Сошел с черной полосы. Маррей стартовал в Дохе с победы

Легендарный британец добился победы на старте турнира АТР 250

20 февраля 2024, 20:09 | Обновлено 20 февраля 2024, 20:19
54
0
Сошел с черной полосы. Маррей стартовал в Дохе с победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей, который является двукратным олимпийским чемпионом, стартовал с победы на турнире АТР 250 в Дохе (Катар).

В первом круге соревнований 36-летний уроженец Глазго выяснил отношения с французом Александром Мюллером и победил в двух сетах. Встреча продолжалась 1 час 55 минут

ATP 250 Доха. Первый круг

Александр Мюллер (Франция) – Энди Маррей (Великобритания) – 1:6, 6:7 (5:7)

Выиграв, Маррей прервал серию из шести поражений подряд.

Во втором круге Энди Маррей сыграет с 18-летним Якубом из Чехии, который на старте турнира переиграл Алехандро Давидович-Фокину – 7:6 (7:3), 6:4.

По теме:
Надаль снялся с турнира в Дохе. Известна причина
Энди МАРРЕЙ: «Многие бы на моем месте сдались и ушли, но я не уйду»
Призер ОИ-2004 подколол ветеранов тенниса, которые еще играют
Энди Маррей ATP Доха Александр Мюллер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
Футбол | 19 февраля 2024, 23:18 4
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика

Украинский вингер второй раз за сезон поразил ворота басков

Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
Футбол | 20 февраля 2024, 09:55 0
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу

В 1/4 финала 22 февраля сыграют: Иран – ОАЭ, Италия – Таити

«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
Футбол | 19.02.2024, 19:58
«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
Стало известно, где Украина примет Румынию в Кубке Билли Джин Кинг
Теннис | 20.02.2024, 17:19
Стало известно, где Украина примет Румынию в Кубке Билли Джин Кинг
Стало известно, где Украина примет Румынию в Кубке Билли Джин Кинг
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
Футбол | 20.02.2024, 16:05
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
19.02.2024, 22:50 1
Футбол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 10
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 23
Футбол
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
19.02.2024, 07:15 8
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
20.02.2024, 09:09 3
Футбол
В WBC оценили вероятность лишения Фьюри чемпионского пояса
В WBC оценили вероятность лишения Фьюри чемпионского пояса
19.02.2024, 19:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем