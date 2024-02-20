Сошел с черной полосы. Маррей стартовал в Дохе с победы
Легендарный британец добился победы на старте турнира АТР 250
Британский теннисист Энди Маррей, который является двукратным олимпийским чемпионом, стартовал с победы на турнире АТР 250 в Дохе (Катар).
В первом круге соревнований 36-летний уроженец Глазго выяснил отношения с французом Александром Мюллером и победил в двух сетах. Встреча продолжалась 1 час 55 минут
ATP 250 Доха. Первый круг
Александр Мюллер (Франция) – Энди Маррей (Великобритания) – 1:6, 6:7 (5:7)
Выиграв, Маррей прервал серию из шести поражений подряд.
Во втором круге Энди Маррей сыграет с 18-летним Якубом из Чехии, который на старте турнира переиграл Алехандро Давидович-Фокину – 7:6 (7:3), 6:4.
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