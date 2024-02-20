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Испания
20 февраля 2024, 19:31 |
657
0

Стало известно, почему Реал не объявляет о трансфере Мбаппе из ПСЖ

Все дело в том, что команды могут встретиться в плей-офф Лиги чемпионов

20 февраля 2024, 19:31 |
657
0
Стало известно, почему Реал не объявляет о трансфере Мбаппе из ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Сага о трансфере 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе из французского «ПСЖ» в мадридский «Реал» остается самой обсуждаемой темой не только в испанских СМИ, но и в мировых.

Недавно издание Marca сообщило, что контракт француза с королевским клубом уже подписан и будет рассчитан до 2029 года.

Один из самых главных вопросов: почему клубы не объявляют о трансфере футболиста официально?

Как сообщает BBC, о переходе Мбаппе «Реал» объявит в тот момент, когда окончательно станет понятно, что в этом сезоне «Реал» и «ПСЖ» не смогут пересечься друг с другом в Лиге чемпионов. Пока что оба клуба продолжают играть в Лиге чемпионов, и в теории могут выпасть друг другу в любом раунде.

В качестве подписного бонуса «Реал» заплатит Мбаппе 150 миллионов евро. Эту сумму футболист будет получать равномерными платежами на протяжении 5 лет. Базовая зарплата Мбаппе в Реале будет составлять 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 32 гола и 7 ассистов в 31 матче во всех турнирах.

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Источник BBC
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