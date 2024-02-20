Меньше, чем у Марсьяля. Стала известна зарплата Мбаппе в Реале

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в составе мадридского «Реала» будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон. Об этом сообщает авторитетное британское издание BBC.

Ранее сообщалось, что «Реал» уже подписал контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

По информации источника, 25-летний футболист также получит большой подписной бонус. В целом он будет составлять 150 миллионов евро, но будет выплачиваться в течение 5 лет. Кроме этого, Килиан сохраняет часть своих имиджевых прав, что является уникальной для «Реала» ситуацией.

В составе «ПСЖ» Килиан Мбаппе зарабатывает гораздо больше – 72 миллиона евро за сезон. Его зарплата в «Реале» является достаточно посредственной на фоне европейских топ-футболистов, ведь даже нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль зарабатывает больше (15.29 миллионов евро в год).

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел 31 матч за «ПСЖ», отметившись 32 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.