Украина. Премьер лига20 февраля 2024, 15:36 | Обновлено 20 февраля 2024, 15:46
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Назван вероятный новый клуб экс-игрока Днепра-1 Лопыренка
Защитник не так давно покинул стал ЛНЗ
20 февраля 2024, 15:36 | Обновлено 20 февраля 2024, 15:46
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Защитник Максим Лопыренок вскоре станет игроком клуба «Буковина», который выступает в Первой лиге чемпионата Украины.
Напомним, 19 февраля, черкасский ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с Лопыренком и предоставлении ему статуса свободного агента.
После первой половины сезона «Буковина» занимает второе место в «Группе выживания» Первой лиги Украины.
Как известно, недавно «Буковина» начала сотрудничество с СК «Прометей» из Днепра.
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