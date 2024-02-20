Назван вероятный новый клуб экс-игрока Днепра-1 Лопыренка

Защитник Максим Лопыренок вскоре станет игроком клуба «Буковина», который выступает в Первой лиге чемпионата Украины.

Напомним, 19 февраля, черкасский ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с Лопыренком и предоставлении ему статуса свободного агента.

После первой половины сезона «Буковина» занимает второе место в «Группе выживания» Первой лиги Украины.

Как известно, недавно «Буковина» начала сотрудничество с СК «Прометей» из Днепра.