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Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 15:36 | Обновлено 20 февраля 2024, 15:46
394
0

Назван вероятный новый клуб экс-игрока Днепра-1 Лопыренка

Защитник не так давно покинул стал ЛНЗ

20 февраля 2024, 15:36 | Обновлено 20 февраля 2024, 15:46
394
0
Назван вероятный новый клуб экс-игрока Днепра-1 Лопыренка
СК Днепр-1. Максим Лопыренок

Защитник Максим Лопыренок вскоре станет игроком клуба «Буковина», который выступает в Первой лиге чемпионата Украины.

Напомним, 19 февраля, черкасский ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с Лопыренком и предоставлении ему статуса свободного агента.

После первой половины сезона «Буковина» занимает второе место в «Группе выживания» Первой лиги Украины.

Как известно, недавно «Буковина» начала сотрудничество с СК «Прометей» из Днепра.

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Максим Лопыренок Буковина Черновцы трансферы УПЛ трансферы Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Источник Zorya Londonsk
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