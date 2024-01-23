У Буковины будет новый титульный спонсор и новый офис
Перволиговый клуб будет сотрудничать с «Прометеем»
Как стало известно Sport.ua, 30 января в Черновцах состоится пресс-конференция с участием руководства перволигового ФК «Буковина» и СК «Прометей» из Днепра, который стал титульным спонсором черновицкой команды.
Речь будет идти о сотрудничестве футбольной «Буковины» и «Прометея» – известного победами своих баскетбольных и волейбольных команд.
По информации нашего источника, эта встреча с журналистами планировалась на 15 января, но была перенесена по уважительным причинам. Новый технический партнер «Буковины» – итальянская фирма «Макрон», мог выполнить заказ с пошивом игровой формы с логотипом «Прометея» лишь в конце января, во-вторых, так совпало, что как раз в эти дни завершаются ремонтные работы в новом клубном офисе, где и состоится пресс-конференция.
Тем временем футболисты «Буковины» возвращаются из отпуска 29 января. Очередным зимним новичком черновицкой команды стал защитник Владислав Дворовенко, который ранее выступал за бузовскую «Ниву».
После первого этапа подготовки в Черновцах следующие два подопечные Андрея Мельничука проведут на Закарпатье.
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