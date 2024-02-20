Форвард Милана может получить 3-матчевую дисквалификацию

Форвард «Милана» Лука Йович может получить дисквалификацию на три матча Серии А. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Йович получил прямую красную карточку на 53-й минуте матча 25-го тура Серии А против «Монцы» (поражение 2:4) за отмашку от соперника. Действия 26-летнего серба будет рассматривать Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии.

Следующие три матч Серии А «Милан» проведет против «Аталанты», «Лацио» и «Эмполи». В нынешнем сезоне на счету Йовича 1 голов и 1 ассист в 21 матче за «Милан» во всех турнирах.