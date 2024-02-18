Милан героически отыгрался в меньшинстве с 0:2 против Монцы, но проиграл
Команда Стефано Пиоли была наказана в концовках каждого из таймов
Состоялись еще два матча 25-го тура чемпионата Италии.
«Рома» без особых проблем одолела на выезде «Фрозиноне».
«Милан» героически отыгрался в меньшинстве с 0:2 против «Монцы», но в конце встречи пропустил еще два гола.
«Милан» упустил возможность обойти «Ювентус», который вчера сыграл вничью с «Вероной».
Чемпионат Италии. 25-й тур
«Монца» – «Милан» – 4:2
Голы: пенальти Пессина (45), Мота (45+6), Бондо (90), Коломбо (90+5) – Жиру (64), Пулишич (88).
«Фрозиноне» – «Рома» – 0:3
Голы: Хейсен (38), Азмун (71), пенальти Паредес (81).
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