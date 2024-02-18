Милан героически отыгрался в меньшинстве с 0:2 против Монцы, но проиграл

Состоялись еще два матча 25-го тура чемпионата Италии.

«Рома» без особых проблем одолела на выезде «Фрозиноне».

«Милан» героически отыгрался в меньшинстве с 0:2 против «Монцы», но в конце встречи пропустил еще два гола.

«Милан» упустил возможность обойти «Ювентус», который вчера сыграл вничью с «Вероной».

Чемпионат Италии. 25-й тур

«Монца» – «Милан» – 4:2

Голы: пенальти Пессина (45), Мота (45+6), Бондо (90), Коломбо (90+5) – Жиру (64), Пулишич (88).

«Фрозиноне» – «Рома» – 0:3

Голы: Хейсен (38), Азмун (71), пенальти Паредес (81).

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