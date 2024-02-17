Что с Ювентусом? Туринцы снова не выиграли, Интер летит к чемпионству

Ювентус в матче чемпионата Италии не сумел переиграть Верону – встреча завершилась со счетом 2:2. Для туринской команды это четвертый кряду матч Серии A без побед (два поражения, два ничейных результата).

Команда Массимилиано Аллегри отстает от Интера уже на 9 очков при матче в запасе у миланцев.

Чемпионат Италии. 25-й тур

Верона - Ювентус 2:2

Голы: Фолорунцо, 11, Нослин, 52 - Влахович, 28 (с пен), Рабьо, 55

Верона: Монтипо, Давидович, Маньяни, Кабаль, Лазович (Рубен Винагре, 74), Дуда, Фолоруншо (Белаэн, 74), Суслов, Силва (Анри, 86), Тшатшуа (Коппола, 85), Нослин (Свидерски, 65)

Ювентус: Щесны, Камбьязо (Веа, 82), Данило, Ругани, Гатти (Алекс Сандро, 57), Костич (Кьеза, 57), Рабьо, Локателли, Маккенни, Йылдыз (Алькарас, 66), Влахович (Милик, 81).