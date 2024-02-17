Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что с Ювентусом? Туринцы снова не выиграли, Интер летит к чемпионству
Чемпионат Италии
Эллас Верона
17.02.2024 19:00 – FT 2 : 2
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
17 февраля 2024, 21:09 | Обновлено 17 февраля 2024, 21:10
101
0

Что с Ювентусом? Туринцы снова не выиграли, Интер летит к чемпионству

Потеряли очки с Вероной

17 февраля 2024, 21:09 | Обновлено 17 февраля 2024, 21:10
101
0
Что с Ювентусом? Туринцы снова не выиграли, Интер летит к чемпионству

Ювентус в матче чемпионата Италии не сумел переиграть Верону – встреча завершилась со счетом 2:2. Для туринской команды это четвертый кряду матч Серии A без побед (два поражения, два ничейных результата).

Команда Массимилиано Аллегри отстает от Интера уже на 9 очков при матче в запасе у миланцев.

Чемпионат Италии. 25-й тур

Верона - Ювентус 2:2
Голы: Фолорунцо, 11, Нослин, 52 - Влахович, 28 (с пен), Рабьо, 55

Верона: Монтипо, Давидович, Маньяни, Кабаль, Лазович (Рубен Винагре, 74), Дуда, Фолоруншо (Белаэн, 74), Суслов, Силва (Анри, 86), Тшатшуа (Коппола, 85), Нослин (Свидерски, 65)

Ювентус: Щесны, Камбьязо (Веа, 82), Данило, Ругани, Гатти (Алекс Сандро, 57), Костич (Кьеза, 57), Рабьо, Локателли, Маккенни, Йылдыз (Алькарас, 66), Влахович (Милик, 81).

По теме:
У кого 8.4? Известна оценка Малиновского за матч против чемпиона Италии
Малиновский и Ко сыграли вничью с чемпионом Италии
Малиновский остался в резерве Дженоа на матч против Наполи
Ювентус Верона чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита
Футбол | 17 февраля 2024, 17:04 7
Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита
Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита

Экс-тренер киевлян посетил тренировочный сбор в Турции

Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами
Футбол | 17 февраля 2024, 09:54 0
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами

Испанский вратарь провел разговор с наставником «сливочных»

Арсенал без Зинченко поиздевался над Бернли. Вулвз шокировал Тоттенхэм
Футбол | 17.02.2024, 19:11
Арсенал без Зинченко поиздевался над Бернли. Вулвз шокировал Тоттенхэм
Арсенал без Зинченко поиздевался над Бернли. Вулвз шокировал Тоттенхэм
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
Футбол | 16.02.2024, 22:30
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
Футбол | 17.02.2024, 06:55
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
16.02.2024, 07:14 4
Футбол
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
15.02.2024, 22:45
Футбол
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
15.02.2024, 21:48
Футбол
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 275
Футбол
Свентек и соперницы. В Дохе определились полуфиналистки WTA 1000
Свентек и соперницы. В Дохе определились полуфиналистки WTA 1000
15.02.2024, 22:17 4
Теннис
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
17.02.2024, 00:45 1
Теннис
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
15.02.2024, 18:12 1
Бокс
Боец, который повалил Фьюри, дал четкий прогноз на бой с Усиком
Боец, который повалил Фьюри, дал четкий прогноз на бой с Усиком
16.02.2024, 16:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем