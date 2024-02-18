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18 февраля 2024, 04:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 04:51
19
0

Верона – Ювентус – 2:2. Четвертая осечка Турина подряд. Видео голов и обзор

Шансы на чемпионство стремительно тают

18 февраля 2024, 04:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 04:51
19
0
Верона – Ювентус – 2:2. Четвертая осечка Турина подряд. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 25 тура итальянской Серии А, в котором туринский «Ювентус» ездил в гости к «Вероне». До этого матча у туринской команды была серия из трех матчей без побед.

И эту серию прервать не удалось, команды поочередно вели в счете, но итоговый счет матча стал 2:2.

Серия А. 25 тур

Ювентус – Верона – 2:2

Голы: Фолорунцо, 11, Нослин, 52 – Влахович, 28, пен, Рабьо, 55

Ювентус: Щесны, Камбьязо (Веа, 82), Данило, Ругани, Гатти (Алекс Сандро, 57), Костич (Кьеза, 57), Рабьо, Локателли, Маккенни, Йылдыз (Алькарас, 66), Влахович (Милик, 81)

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Эллас Верона).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Ювентус).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Фолоруншо (Эллас Верона).
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Источник Sport.ua
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