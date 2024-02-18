Верона – Ювентус – 2:2. Четвертая осечка Турина подряд. Видео голов и обзор

Состоялся поединок 25 тура итальянской Серии А, в котором туринский «Ювентус» ездил в гости к «Вероне». До этого матча у туринской команды была серия из трех матчей без побед.

И эту серию прервать не удалось, команды поочередно вели в счете, но итоговый счет матча стал 2:2.

Серия А. 25 тур

Ювентус – Верона – 2:2

Голы: Фолорунцо, 11, Нослин, 52 – Влахович, 28, пен, Рабьо, 55

Ювентус: Щесны, Камбьязо (Веа, 82), Данило, Ругани, Гатти (Алекс Сандро, 57), Костич (Кьеза, 57), Рабьо, Локателли, Маккенни, Йылдыз (Алькарас, 66), Влахович (Милик, 81)