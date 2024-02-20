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  4. У Жироны три матча без побед в Ла Лиге. Что дальше для Цыганкова и Довбика
Испания
20 февраля 2024, 11:29 |
353
0

У Жироны три матча без побед в Ла Лиге. Что дальше для Цыганкова и Довбика

У команды достаточно простой календарь

20 февраля 2024, 11:29 |
353
0
У Жироны три матча без побед в Ла Лиге. Что дальше для Цыганкова и Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник «Жирона» в матче чемпионата Испании проиграла «Атлетику» со счетом 2:3, потерпев второе кряду поражение и продлив серию без побед в Ла Лиге до трех встреч.

Команда остается на второй позиции с отставанием от «Реала» в шесть очков, а сзади уже догоняют «Барселона» и «Атлетико». Каталонская команда Хави имеет дефицит всего в два пункта.

Правда, сейчас «Жироне» в чемпионате должно быть полегче. В следующем туре команда сыграет с «Райо Вальекано» (14-е место), а далее встретится с «Мальоркой» (16-е место) и «Осасуной» (11-е место).

Перед командой стоит задача финишировать в топ-4.

Виктор Цыганков вчера оформил 5-й гол в сезоне Ла Лиги (+3 ассиста), а у Довбика 14 голов, но Артем не забивает в пяти встречах кряду.

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Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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