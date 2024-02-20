В Испании оценили игру Довбика и Цыганкова с Атлетиком. Кому досталось?

В понедельник, 19 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Атлетик» и «Жирона». Каталонский клуб проиграл со счётом 2:3.

Нападающий «Жироны» Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Украинец не смог отметиться результативными действиями. Украинский хавбек Виктор Цыганков также сыграл с первых минут и сумел забить гол на 49-й минуте и был заменен в конце игры.

Выступление украинцев оценило испанское издание L'Esportiu Catalunya.

«Цыганкова создал первые два момента «Жироны» в этом матче. Однако защитники «Атлетика» очень хорошо прикрывали его, и Виктору было сложно найти партнеров в атаке. Во втором тайме он забил, воспользовавшись передачей на ближнюю штангу.

Довбик был незаметен в первые пол часа, включаясь в игру только при длинных передачах в борьбе с защитниками, хотя и проигрывал ее. На последних минутах у него был отличный шанс сравнять счет, но он не забил», – говорится в издании.

Ранее Довбик и Цыганков узнали свои оценки за матч против «Атлетика».