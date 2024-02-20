У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика

В понедельник, 19 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Атлетик» и «Жирона». Каталонский клуб проиграл со счётом 2:3.

Нападающий «Жироны» Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Украинец не смог отметиться результативными действиями. Украинский хавбек Виктор Цыганков также сыграл с первых минут и сумел забить гол на 49-й минуте и был заменен в конце игры. Выступление Артема статистический портал WhoScored оценил в 6.6 баллов, а Виктор получил 7.2.

Главным героем поединка стал хавбек «Атлетика» Алекс Беренгер, который оформил дубль в этом матче и получил от WhoScored самую высокую оценку в поединке – 8.4.

Оценки матча Атлетик – Жирона от WhoScored