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  4. Вальверде прокомментировал победу над Жироной в матче с голом Цыганкова
Испания
20 февраля 2024, 08:45 |
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Вальверде прокомментировал победу над Жироной в матче с голом Цыганкова

19 февраля «Атлетик» Бильбао обыграл «красно-белых» со счетом 3:2

20 февраля 2024, 08:45 |
601
0
Вальверде прокомментировал победу над Жироной в матче с голом Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнесто Вальверде

19 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Атлетик» Бильбао и «Жирона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «басков».

Украинский футболист «красно-белых» Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 89-й на Кристиана Стуани. На 49-й украинец оформил первый гол гостей в этом поединке.

После завершения встречи главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своих подопечных:

«Это было очень напряженно, это было в том числе и в первом нашем матче в сезоне, потому что это отличная команда, которая всегда находит свободного игрока и имеет решающих игроков впереди. При счете 3:1 я знал, что все еще не закрыто, потому что они никогда не сдаются.

Есть три очка. Это была одна из самых сложных игр, потому что почти не было перерывов в темпе. Если бы мы не играли так, мы не смогли бы ее выиграть.

С эмоциональной точки зрения, это очень много значит для нас. То, что Жирона делает в этом сезоне.... Очень важно видеть, как мы соревнуемся с этими командами. Эти три очка значат очень много, и теперь мы видим, что нас ждут отличные игры.

Они, с еще одним защитником в центре поля, сильно заставляют вас играть во внутренней игре. Нужно было приложить усилия. В первом тайме были варианты, но нам было сложно завершить игру и создать больше опасности. Ключевым моментом было то, чтобы они не прессинговали часто и они видели, что мы также можем им навредить», – заявил Вальверде.

Видео голов и обзор матча Атлетик Бильбао – Жирона – 3:2

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Эрнесто Вальверде Атлетик Бильбао Жирона Атлетик - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу пресс-конференция Виктор Цыганков
Источник Marca
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