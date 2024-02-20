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Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 20 февраля 2024, 04:21
16
0

Владимир ЛАПИЦКИЙ: «На игре с Полесьем может быть до 1000 болельщиков»

Спортдиректор «Руха» – о допуске зрителей на стадион

20 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 20 февраля 2024, 04:21
16
0
Владимир ЛАПИЦКИЙ: «На игре с Полесьем может быть до 1000 болельщиков»
ФК Рух. Владимир Лапицкий

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий рассказал о ситуации с допуском болельщиков на трибуны во второй части сезона УПЛ.

«В украинском футболе было много разговоров о том, что нужно вернуть болельщиков на трибуны. В стране работают рестораны, торговые центры, заведения досуга, так что, конечно, хотелось бы, чтобы можно было пойти и на футбол. В то же время и футболистам гораздо приятнее, когда есть болельщики. Когда ты играешь при пустых трибунах – отсутствует драйв, ведь сама игра и есть для зрителей и для этого и работает клуб. Каждый игрок хочет забить гол и бежать не к пустым трибунам, а к людям, которые их поддерживают и разделят с ними радость.

Наконец-то зрителям разрешено посещать футбольные матчи. В это воскресенье, 25 февраля, мы сможем разделить футбольную страсть вместе с нашими болельщиками на трибунах во время игры с житомирским «Полесьем». Стадион может принять до 1000 человек, включая команды, персонал клубов, официальных лиц и болельщиков. Билеты уже поступили в продажу и мы приглашаем зрителей прийти на матч и поддержать «желто-черных».

Решение о 1000 присутствующих на стадионе озвучило руководство «Арены Львов», ведь именно такое количество людей можно безопасно принять во время матча. У клуба и работников стадиона есть время, чтобы до матча урегулировать все механизмы этого процесса. Есть клубы и стадионы, которые будут пускать больше болельщиков на трибуны. Впрочем, представители «Арены Львов» четко сказали, сколько людей может присутствовать на стадионе.

Конечно, сейчас февраль и прохладная погода, но думаю, что это не помешает болельщикам. «Рух» и «Арена Львов» сделают все возможное, чтобы пришедшие на футбол люди были в безопасности и разработают комплекс действий, которые нужно будет выполнить в случае объявления воздушной тревоги. Надеюсь, все будет хорошо, и мы будем рады видеть каждого болельщика, который придет на стадион, – сказал Лапицкий.

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Источник ФК Рух Львов
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