Алексей БЕЛИК: «Стремимся стать чемпионами»

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик рассказал о зимних сборах в Турции, ситуации в команде и планах на вторую половину сезона.

– «Шахтер» U-19 завершил зимние сборы. Можете подвести итоги подготовки команды к весенней части чемпионата?

– В принципе, доволен зимними сборами. Команда выполнила весь план работы и сыграла много контрольных матчей.



– Какова общая оценка товарищеских встреч?

– Мы распланировали календарь так, чтобы в конце каждой недели было две товарищеские игры. Это обусловлено тем, что количество футболистов позволяло проводить два спарринга в неделю, и все матчи состоялись. В будни работали над физической подготовкой и технико-тактическими действиями. Во время спаррингов понимали, что иногда играем против сильных и более опытных команд, и это нас устраивало, поскольку такие матчи помогают прогрессировать.



– Довольны ли отдачей футболистов?

– Доволен! Ребята должны были индивидуально готовиться к сборам, чтобы быть в лучшей форме. Тесты, которые мы проводили на сборах, продемонстрировали, что команда в хорошем физическом состоянии. Первые матчи чемпионата дадут полноценный ответ о готовности, и все поставленные задачи футболисты выполнили.



– Некоторые игроки «Шахтера» U19 тренировались и играли контрольные матчи вместе с первой командой. Как этот фактор влияет на коллектив?

– С одной стороны, мы всегда рады, когда наших футболистов привлекают в первую команду, ведь это наша основная цель – чтобы как можно больше игроков присоединились к главной команде. С другой стороны, это мешает, поскольку наигрываем состав, а затем несколько исполнителей переходят в расположение первой команды, а нам приходится перестраиваться. Но к этому относимся с пониманием. Я подчеркиваю молодым ребятам, которые не получают достаточно игрового времени, чтобы они всегда держали себя в форме, ведь придет время, когда они должны быть готовы заменить других футболистов.

– Впереди вторая часть чемпионата. Какие ожидания и цели?

– Понятно, что главная цель Академии – это подготовка кадров для первой команды, но также стремимся выиграть чемпионство. Если футболист станет чемпионом, это говорит о том, что он не проигрывает конкуренцию сверстникам и на него будут обращать внимание. Наша задача – развить потенциал игроков, ведь только таким образом мы сможем подготовить футболистов на будущее.



– Какие ближайшие планы и началась ли подготовка к матчу с «Александрией» U-19?

– После сборов команда получила три выходных, один из которых прошел в пути. В субботу мы провели первую тренировку в Счастливом, которая была втягивающей. В понедельник запланирован контрольный матч с «Диназом», а некоторые игроки примут участие в турнире вместе с «Шахтером» U-17. После этого будем готовиться ко встрече с «Александрией» U-19. Будем стараться отталкиваться от своей игры и владеть инициативой.